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澎湖跨海大橋傳女子落海 遺體被尋獲

白沙消防分隊在陸地接手大體，送回冰存等待檢警相驗。（澎湖縣消防局提供）

白沙消防分隊在陸地接手大體，送回冰存等待檢警相驗。（澎湖縣消防局提供）

2020-02-02 12:41:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接澎湖白沙鄉與西嶼鄉的主要要衢-跨海大橋，今日清晨傳出一名女子在跨海大橋白沙端落海，白沙警分局接獲報案後，立即通報澎湖縣政府消防局、金馬澎分署第七岸巡隊等友軍單位加入搜尋行列，但尋獲時女子已死亡。

根據了解，今日上午6時30分左右，白沙警分局通報各友軍單位，指稱跨海大橋疑似有一名女性民眾落海，行蹤不明。澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣第二大隊及白沙分隊共3車1艇10人前往救援，由大隊長陳孟鴻到場指揮；第七岸巡隊隨即派遣5台巡邏車及2台水上摩托車，共計17員前往現場海域協助搜尋；另白沙警分局、潛水協會民間船艇及空勤總隊直升機亦加入搜尋。

經現場搜尋至上午9時23分，由空偵機在白沙通梁港外約1000公尺海域尋獲該民眾，隨即由第七岸巡隊派遣水上摩托車人員前往搜救，但尋獲時發現已無生命跡像，運送回通樑西港，經消防局救護人員以長背板固定搬運上岸，該女已明顯死亡。經查女子為居住在台中市的林姓女子，年僅20歲，有關該女落海原因及相驗事宜，由警察單位處理中。

澎湖跨海大橋跨越吼門水道，連接澎湖群島之中的白沙島與西嶼島，是澎湖群島主要交通要道之一。吼門水道水流湍急，平時的流速高達每秒3公尺以上，遇到季風強的冬季時節水流更是險急。跨海大橋長度約為2600公尺，是台灣最長的橋，主要是連接白沙鄉與西嶼鄉陸路交通，為澎湖主要交通要衢。

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