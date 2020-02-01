韓粉「宋中積」造謠被抓 昨還PO文盼解放軍來救

宋中積被警方約談前，還發文期盼解放軍解救中華民國國同胞。（記者張瑞楨翻攝自臉書員林人大小事）

2020-02-01 16:36:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕武漢肺炎疫情延燒，政府與國人忙著防疫之際，卻有化名「宋中積」的韓粉，造謠指政府賣口罩發45億元災難財，中打昨天晚間找到這名「宋中積」，他是韓粉，真實名字是徐德忠，當時他頗為吃驚，還反問警察「有那麼嚴重嗎？」，網友還發現，此人被警方約談前數小時，昨天上午還在臉書上發文，期盼「解放軍何時才能來解救中華民國同胞？」。

「宋中積」是住在桃園的電梯維修工人，學歷為專科畢業，他自稱喪偶，與年邁父母同住於公寓內，警方沒有公布他的姓名，但網友已肉搜出他本名是徐德忠，依他的臉書貼文，他堪稱是「鋼鐵韓粉」，其親中言論，令人睹之咋舌，但卻又錯字頗多，上月27日，他稱呼中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平，是「偉大的席主席（習主席）」，還認為習近平將動員共軍攻打台灣，「留島不留人 ，精準點穴斬首戰，已經緒勢待發了（應為蓄勢待發）」。

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中打昨天傍晚約談他，網友發現，就在警方登門之前，他還在臉書中發文，內文是「一幫執政費處（應為廢畜），利用恐嚇百姓謀求利益，實際上是越嚴重越好，九分仇中，一分防疫，綠共復辟，解放軍何時才能來解救中華民國同胞？」，意思是民進黨政府利用武漢肺炎恐嚇百姓，牟取自己利益，不但沒有防疫，反而希望疫情愈嚴重愈好，「九分仇中，一分防疫」，因此，他頗為期待地寫下，「解放軍何時才能來解救中華民國同胞？」。

「宋中積」於臉書撰寫上述文章後數小時，中打警察登門傳喚他到案，並告訴他，民進黨中央黨部對政府賣口罩發45億元災難財的謠言，已經謠言提出告訴，他似乎嚇到了，吃驚反問「有那麼嚴重嗎？」，不過，他雖頗吃驚，但配合警方偵辦，他辯稱不是謠言的撰文者，「只有張貼幾個臉書社團而已」，全案依加重妨害名譽罪函送法辦。

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宋中積的臉書充滿對韓國瑜的敬仰，堪稱是鋼鐵韓粉。（記者張瑞楨翻攝自宋中積臉書）

宋中積上月27日稱呼習近平是偉大的主席，且戰事已經蓄勢待發。（記者張瑞楨翻攝自宋中積臉書）

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