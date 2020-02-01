造謠政府賣口罩賺45億災難財 韓粉「宋中積」被逮

化名「宋中積」的韓粉，在臉書上散發政府賣口罩發災難財的謠言，這些謠言已刪除。（記者張瑞楨翻攝自臉書員林人大小事）

2020-02-01 12:36:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕武漢肺炎疫情延燒，政府與國人忙著防疫之際，卻有人造謠指「政府賣口罩發災難財」，中打昨天晚間找到化名「宋中積」的韓粉，他真實名字是徐德忠，是住在桃園的電梯維修工人，他承認自己是國民黨支持者，為了與綠營支持者筆戰辯論，才會張貼謠言來打擊綠營，但他否認自己是造謠者，辯稱是別人傳給他的訊息，他只是轉貼罷了，他似乎對警察登門有點嚇到，還反問「有那麼嚴重嗎？」。

上述假訊息內容是，「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元，每個口罩賺3至4元，每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺1500萬X30=45億元，災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了！」，這些謠言在臉書中散佈，包括「員林人大小事」、「頭份竹南大小事」等，民進黨發言人周江杰、民進黨彰化縣黨部主委邱建富，昨天分別向刑事警察局與彰化縣警局提出加重妨害名譽罪告訴。

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中打偵查第六大隊第二隊調查，散佈上述謠言者至少6人，其中，最明確的是化名「宋中積」的徐男，他在前天（1月30日）晚間7時左右，於數個臉書社團張貼此謠言，徐男昨天已經被網友肉搜出來，原名是徐德忠（48歲），他自稱喪偶，警察登門時，見他住在一老舊狹小公寓內，與80多歲與70多歲的老父母同住，沒見到妻兒子女，經濟狀況似乎不佳，他去年與網友辯論政治而挨告，但獲得不起訴處分，另外，依他的臉書貼文，他堪稱是「鋼鐵韓粉」，也可能是社會邊緣人，在生活與經濟不順遂下，情緒轉移到政治上。

警察告訴他，民進黨中央黨部對此謠言提出告訴，他似乎有點嚇到，吃驚反問「有那麼嚴重嗎？」，不過，他不是首度被告，對司法程序並不陌生，神色立即恢復鎮定，告訴警察「就借附近的派出所偵訊吧」，他願意配合偵訊，但他否認捏造謠言，他宣稱是網友傳給他，這是這名網友是誰，他已經「忘記了」，散佈謠言的動機，是他跟綠營支持者辯論時，經常落於下方，遂轉貼此謠言打擊、壓制對方，藉此嘲笑譏諷綠營支持者，也想讓大家都知道民進黨所作所為，「只有張貼幾個臉書社團而已」，全案依加重妨害名譽罪函送法辦。

至於上述謠言，網紅四叉貓（劉宇）駁斥說，「以為口罩都不用物流車成本、不用上架費、不用超市員工包裝，直接就會送到消費者的手中是不是？」

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化名「宋中積」造謠的徐德忠，臉書可見他堪稱是鋼鐵韓粉。（記者張瑞楨翻攝自宋中積臉書）

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