看到媽媽和男友做愛 4歲男童撲到阿嬤身上「騎馬」

蔡男說，小孩被前妻帶走後，竟在某天夜裡撲到阿嬤身上「騎馬」，追問後發現前妻與男友竟當著孩子的面做愛，為此拒絕前妻再帶走小孩，還當街痛罵她「做人不要心理變態」等，結果被前妻告上法院。（情境照）

2020-02-01 11:27:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子和妻子離婚後，前妻偶爾會來帶走小孩回家照顧，但小孩被前妻帶走後，竟在某天夜裡撲到阿嬤身上「騎馬」，還掀開尿布玩鳥鳥，阿嬤驚覺不對勁，追問後發現前妻與男友竟當著孩子的面做愛，蔡男為此拒絕前妻再帶走小孩，還當街痛罵她「做人不要心理變態」等，結果被前妻告上法院，但法官認為是「合理評論」，判蔡男無罪。

判決指出，去年2月23日上午，前妻跑到蔡男家欲探視並帶走小孩，但蔡男不肯，雙方在馬路上起了口角衝突，蔡男情緒激動，當街痛罵前妻，要她做人不要心理變態，掀下面給小孩看...，被前妻提告妨害名譽。

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高雄地院審理時，蔡男辯稱，他可以讓前妻探視小孩，但不願再讓小孩給前妻帶走，因為前妻會當著小孩的面做愛，甚至前妻男友還會拿出生殖器亂教小孩；蔡男的母親也作證指出，小孩平時都是跟著她睡，某日夜裡，小孩從前妻家回來後，竟不睡覺，還撲到她身上「騎馬」。

阿嬤說，一開始她只是覺得小孫子愛玩沒放在心上，沒想到小孫子竟開始屁股前後扭動，她直覺不對勁，追問後，小孫子說「阿伯跟媽媽也都是這樣」，阿嬤問「阿伯跟媽媽做這個動作讓你看？」小孫子說「會阿，阿伯還說只有我可以學，別人不能學」。

阿嬤聽到嚇到，再問「阿伯跟媽媽做這個動作講這些話之後然後呢？」小孫子回他：「阿伯就拿他的小鳥給我看」；把這件事告訴蔡男後，蔡男也大為光火，不但向社會局報案，還帶小孩去醫院做一系列的心理諮商。

法官根據蔡男母親所拍攝的影片及社會局、醫院報告，認定蔡男痛罵前妻等語均屬「具體之事實」，因此蔡男稱「做人不要心理變態」、「變態」、「這個變態」等語，屬「個人意見」表達，也符合「合理評論原則」，判蔡男無罪，全案可上訴。

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