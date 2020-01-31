為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

武漢肺炎》造謠「政府賣口罩發大財」 警找到1男嫌

網路上造謠流傳民進黨政府賣口罩賺45億假訊息。（記者邱俊福翻攝）

網路上造謠流傳民進黨政府賣口罩賺45億假訊息。（記者邱俊福翻攝）

2020-01-31 21:43:18

〔記者許國楨／台中報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，各大超商等通路口罩賣到缺貨，引起高度討論，臉書社團卻出現「政府賣口罩發大財」之類的不實謠言，民進黨中央下午召開記者會痛批後，隨即赴刑事局提告，刑事局中打晚間迅速找到一名涉嫌散布假訊息的男性，正漏夜偵訊釐清中。

假訊息聲稱，「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元，每個口罩賺3至4元，每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺1500萬X30=45億元，災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了！」此外，也有網友痛批政府，口罩1片賣8元是發國難財。

對此，網紅四叉貓（劉宇）算成本，怒批「以為口罩都不用物流車成本、不用上架費、不用超市員工包裝，直接就會送到消費者的手中是不是？」對於在網路上被批「發國難財」，超商員工也痛罵「自己開生產線啦！要貨又要嫌！」、「我們包的要死，有人在哭么」。

而民進黨中央下午召開「防疫視同作戰 不容網路口罩謠言」記者會，痛批假訊息有在「韓國瑜庶民後援會」、「員林人大小事」等臉書社團出現，LINE私人群組也有轉傳，針對惡意造謠不實訊息將追究到底，到刑事局提告。

刑事局獲報，指示中打偵六大隊介入了解，晚間循線在台北找到一名涉嫌散布假訊息的男性，初步得知他是在「員林人大小事」等臉書社團散布，正漏夜偵訊釐清中。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球確診9933例 台灣出現第10例
2020-01-31 21:52

武漢肺炎》全球確診9933例 台灣出現第10例
武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發
2020-01-31 21:36

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發
武漢肺炎》2名滯中台灣人確診 陸委會證實
2020-01-31 21:33

武漢肺炎》2名滯中台灣人確診 陸委會證實
武漢肺炎》俄羅斯失守！首次確診2例都是中國人
2020-01-31 21:22

武漢肺炎》俄羅斯失守！首次確診2例都是中國人
武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂
獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
2020-01-31 20:02

獨家》政府拍板出2億建口罩產線 產能提高2.5倍到每日1000萬副
社會今日熱門
2020-01-31 18:41

武漢肺炎》散佈假消息慘了！工人起訴、少女移送少年法庭

2020-01-31 16:52

保力達瓶蓋含PVC遭追繳3億 聲請釋憲吞敗

2020-01-31 21:06

紅包還沒發完！大樂透、春節大紅包 獎號出爐

2020-01-31 05:30

史上金額最高！一家8口裝病11年 詐保5570萬元起訴

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播