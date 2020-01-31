武漢肺炎》造謠「政府賣口罩發大財」 警找到1男嫌

網路上造謠流傳民進黨政府賣口罩賺45億假訊息。（記者邱俊福翻攝）

2020-01-31 21:43:18

〔記者許國楨／台中報導〕中國武漢肺炎疫情持續延燒，各大超商等通路口罩賣到缺貨，引起高度討論，臉書社團卻出現「政府賣口罩發大財」之類的不實謠言，民進黨中央下午召開記者會痛批後，隨即赴刑事局提告，刑事局中打晚間迅速找到一名涉嫌散布假訊息的男性，正漏夜偵訊釐清中。

假訊息聲稱，「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4至5元，每個口罩賺3至4元，每天出貨400萬至600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺1500萬X30=45億元，災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了！」此外，也有網友痛批政府，口罩1片賣8元是發國難財。

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對此，網紅四叉貓（劉宇）算成本，怒批「以為口罩都不用物流車成本、不用上架費、不用超市員工包裝，直接就會送到消費者的手中是不是？」對於在網路上被批「發國難財」，超商員工也痛罵「自己開生產線啦！要貨又要嫌！」、「我們包的要死，有人在哭么」。

而民進黨中央下午召開「防疫視同作戰 不容網路口罩謠言」記者會，痛批假訊息有在「韓國瑜庶民後援會」、「員林人大小事」等臉書社團出現，LINE私人群組也有轉傳，針對惡意造謠不實訊息將追究到底，到刑事局提告。

刑事局獲報，指示中打偵六大隊介入了解，晚間循線在台北找到一名涉嫌散布假訊息的男性，初步得知他是在「員林人大小事」等臉書社團散布，正漏夜偵訊釐清中。

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