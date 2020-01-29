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首頁　>　社會

高雄逛夜市不慎擦撞路人 他被5男打傷強押走、3人漏夜被逮

高市一夜驚傳2起治安事件，警方在瑞豐夜市抓人。（記者陳文嬋翻攝）

高市一夜驚傳2起治安事件，警方在瑞豐夜市抓人。（記者陳文嬋翻攝）

2020-01-29 08:19:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一夜驚傳2起治安事件，許男等5人昨夜10許，在瑞豐夜市逛街，與郭男擦身碰撞，雙方爆發口角衝突，許男等5人徒手毆打，並強押郭男上車，警方循線帶回3人偵訊中，另2人在逃追緝中。

警方調查，主嫌許男（25歲）、林男（27歲）、林男（27）等5名男子，昨夜10時27分許，在瑞豐夜市逛街，與郭男（30歲）擦身碰撞，雙亡互看不順眼，當場爆發口角衝突，許男等5人徒手毆打，並強拉郭男上車，在途中才讓郭男下車離去。

警方接獲民眾通報，立即派遣快打部隊，並與保安大隊及鼓山分局趕至現場處置，警方抵達現場未發現滋事之情事，經向現場民眾查訪約有5名男子將被害男子強拉上自小客車後離去。

警方立即擴大調閱沿線周遭監視器，追出相關涉案車輛，以車追人鎖定郭男身份，連夜將涉案許男及2名林男帶案調查，另2名涉案男子已掌握身分，也將通知到案說明。

警方表示，雙方逛街擦身碰撞，並互看不眼，引起毆打及強制行為，被毆傷的郭男事後已自行就醫，警方將依刑法妨害自由及第150條聚眾施強暴脅迫罪嫌究辦。

警方指出，依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪，在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。

警方表示首謀及下手實施者都有重責，即便在場助勢之人也是一年以下的刑責。警方強調對暴力行為決不容忍，絕對嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心，呼籲民眾勿以身試法。

高市一夜驚傳2起治安事件，警方在瑞豐夜市抓人。（記者陳文嬋翻攝）

高市一夜驚傳2起治安事件，警方在瑞豐夜市抓人。（記者陳文嬋翻攝）

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