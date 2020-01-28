枋寮戰備道半夜湧車潮 男裸舞…嚇壞開車人怒譙

裸男戰備跑道跳舞，引發撻伐。（擷取自臉書社團爆廢公社）

2020-01-28 16:09:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕有駕駛人今天凌晨1時許南下行經屏東枋寮鄉的戰備跑道，卻見有1名裸男竟然從路口處衝上道路跳舞，甚至還疑似朝著戰備跑道的車潮裸露下體開飛「雞」，影片被po上網，引發網友炮轟「撞死誰負責？」、 「要死死遠點不要去害人」。

目前全國唯一設置在平面道路的戰備跑道就位於屏東縣佳冬鄉及枋寮鄉交界的台1線路段，又長又寬的道路，在設置測速照相桿之前，駕駛人常不自覺加速，車速飛快，2017年更發生老翁騎摩托車遭撞飛後再被後面多車輾散屍身的可怕事件。

請繼續往下閱讀...

悲慘車禍至今仍令人餘悸猶存，但今天凌晨卻有1名赤裸上身僅著四角褲的男子在農場路及戰備跑道的交岔路口上跳舞，直到1輛南下的車輛接近，這才衝回進交岔路口停等處，該輛南下車輛的駕駛受到驚嚇，忍不住飆罵三字經。

深夜危險行徑引發該駕駛極度不滿，不僅繞回去斥責「你不要命了是不是？」，但據該名駕駛所po的影片顯示，與該名裸男同車的夥伴6人，不僅沒有制止裸男的怪異行為，甚至還回嘴「喝醉了啦！」，企圖合理化荒唐行為，而該裸男也自顧自的持續裸舞長達1分鐘以上。

該駕駛則錄下該裸男子行徑po上臉書私密社團「爆廢公社」，影片中該裸男甚至出現疑似脫褲的動作，險向車陣裸露下體。影片一上網，立刻引發網友抨擊，有網友發揮創意指該男子要以「呈現所謂的『爛醉如泥』，喝的爛醉躺在路上被壓成肉泥」大酸；也有人告誡「那裡不怎麼乾淨還敢這樣玩」；但更多的是直接嗆「要死死遠點不要去害人」、「撞死誰負責？」等大加撻伐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法