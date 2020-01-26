開炸不開打！ 苗栗（火旁）龍龍隊簽約制書

苗栗（火旁）龍曾發生衝突事件。（資料照）

2020-01-26 20:49:56

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣客庄十二大節慶苗栗市（火旁）龍活動2月1日起至2月10日展開，苗栗警分局今天下午邀集參與活動的10尾龍隊成員代表，簽立約制書，期許龍隊遵守規定，維護苗栗市春節期間的治安與活動平順。

苗栗（火旁）龍活動2018年02月24日當天依循古禮進行「祥龍點睛」儀式，隨後展開群龍競技，未料卻意外發生龍隊挑釁毆人事件，聯合大學土木系學生組成的龍隊在儀式結束後退場時，被俐興裝潢龍隊圍住無法退場，雙方發生口角衝突，其中聯大一名學生被俐興裝潢龍隊成員毆打，導致眼角擦傷，警方見狀趕緊進入阻止，才防止事態擴大。

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目前已邁入22年的苗栗市（火旁）龍活動，已是國內知名元宵節節慶之一，是重要的民俗傳統文化，然龍隊成員多以熱血的年輕人為主，難免年輕氣盛，所以邀集龍隊彼此相互約制簽立約制書。

約制書內容包括「負責人務必知悉龍隊成員組成；不得容留中輟生或失蹤少年，或於上課時間容留未成年學生；嚴禁提供菸、酒、檳榔予未成年人；勿攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品；勿放置、投擲或發射有殺傷力之物品；不得有妨害善良風俗或違反刑事及交通法令之行為。」等。

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