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鼠年頭一天GG 山老鼠偷運紅檜被活逮

初來派出所所長劉明昌（右）及林務局關山工作站隊員林易均（左）鼠年頭一天就查獲山老鼠盜運台灣紅檜。（記者黃明堂翻攝）

初來派出所所長劉明昌（右）及林務局關山工作站隊員林易均（左）鼠年頭一天就查獲山老鼠盜運台灣紅檜。（記者黃明堂翻攝）

2020-01-25 15:11:17

〔記者黃明堂／台東報導〕山老鼠在鼠年頭一天就走衰運！台東縣警察局關山警察分局初來派出所所長劉明昌與林務局關山工作站隊員林易均，今天查獲於新武呂溪管制區撿拾滯留木台灣紅檜案，警詢後將2名嫌疑人依違反森林法移送法辦。

今天凌晨1點多，劉明昌與同仁會同林易均，查獲小貨車後方絞盤拉拖台灣紅檜，2名嫌疑人想以暗夜及過年為掩護，自以為神不知鬼不覺的行駛在台20線南橫公路195.3K處時，突遭查緝人員攔查，臉上露出驚恐表情，萬萬沒想不，大過年的除夕夜警察依然不休息！

紅檜就在車後方，罪證確鑿無法狡辯，山老鼠只能認栽！台灣紅檜經林務局關山工作站量測共1.08立方公尺，市價約8萬多元。

警方說，近年紅檜、扁柏、紅豆杉及牛樟等珍貴樹種之木材，價格昂貴，竊取及銷贓行為之不法獲利應予積極遏止，因此林務局於101年針對森林法第50條及第52條，有關違犯竊取森林法主、副產物之刑責，提出相關修正草案，尤其針對貴重木加重罰責，但仍有不法之徒因利所誘、鋌而走險！

另外，池上分駐所所長廖建全昨天早上執行春節期間市場整理勤務時，查訪得知有個毒品通緝返鄉過年，不動聲色到他的住處訪視，果不出然就在門外看到他，隨即依法告知他遭地院通緝，順利逮捕到案！兩案在經警詢後，均依法移送台東地檢署依法偵辦。

池上分駐所廖建全（右）春節在市場訪查。（記者黃明堂翻攝）

池上分駐所廖建全（右）春節在市場訪查。（記者黃明堂翻攝）

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