除夕出現返鄉車潮 國三大溪交流道南下路段大客車追撞

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國3公路南向65.45公里處發生大客車追撞事件。（警方提供）
［記者謝武雄／桃園報導］今天是除夕，也是民眾返鄉高峰期，國3南向65.45公里、過大溪交流道處，於上午9時48分發生國光客運追撞統聯客運車禍事件，所幸無人受傷，客運公司也另派車接駁乘客，警方封閉外側車及路肩道進行拖吊，於10點46分排除現場狀況，回堵車流慢慢紓解中。
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