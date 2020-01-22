1/22 今彩539頭獎開出2注 ！雙雙獎落新北各800萬

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-01-22 22:27:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（22日）開獎的第109000019期今彩539，頭獎共2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由「新北市淡水區仁愛街16號」的「福運家彩券行」以及「新北市中和區和平街105號1樓」的「迅盈投注站」開出；第109000019期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000019期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、07、09、11、15、16、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共2341注中獎，每注可得500元；肆獎共2817注中獎，每注可得100元。

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第109000019期今彩539中獎號碼為「04、11、22、33、36」，頭獎共2注中獎，每注可得獎金800萬元；貳獎共442注中獎，每注可得2萬元；參獎共9719注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5164注中獎，每注可得50元。

第109000019期39樂合彩中獎號碼為「04、11、22、33、36」，四合共29注中獎，每注可得21萬2500元；三合共717注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2506注中獎，每注可得1125元。

第109000019期3星彩中獎號碼為「585」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000019期4星彩中獎號碼為「6148」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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