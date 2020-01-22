破獲少見「鬥蟋蟀」賭場 南警逮場主、賭客13人送辦

台南警方在西港區查獲一處鬥蟋蟀下注賭場。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-22 14:44:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警佳里分局會同市警局督察室與保警大隊持搜索票在西港區劉厝里蚶西港1處民宅旁鐵皮屋破獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主與劉姓屋主涉嫌提供場地及賭博器具，場主召集玩蟋蟀同好以競賽為由供在場人士押注聚賭，現場查獲13人、查扣桌面賭資100元與場地費500元、鬥蟋蟀檯1個、蟋蟀箱5箱、計時器、碗公等物證，訊後依賭博等罪嫌送辦。

佳里警方指出，流行在新化豐榮社區的「鬥蟋蟀」比賽，近日出現在佳里、西港地區，警方早已注意這些「蟀哥」主人的動向，嚴防變相作為賭博押注的標的，近日深夜10時半許，警方據報循線持搜索票破獲「蟀哥」賭場，查獲李姓場主等13人。

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警方表示，以鬥蟋蟀來賭博，是蟋蟀先由主人們過濾篩選出驍勇善戰的優良品種，正式上場前，先用大碗公依身材區分量級，雙方都同意後就讓蟋蟀鬥士登檯較勁，競技時間10分鐘，競技時，主人會拿出自製的逗蟋蟀棒，使其增加攻擊性張大牙嘴攻擊嘶咬對手，若時間到、未分出勝負，以和局論。原是緊張刺激的傳統遊戲，卻被加注賭金輸贏及抽頭牟利，屬違法賭博行為，被警方取締移送法辦及裁罰。

佳里分局長斯儀仙呼籲民眾，年節期間家族親友歡聚，有人喜愛小賭娛樂增添歡樂氣氛，但法律無假期，警察執法不懈怠，若涉及經營牟利、提供場地、聚眾抽頭，於公共場所或公眾得出入的賭博場所賭博財物者，在場聚賭者皆觸犯刑法賭博罪嫌，若於職業賭場聚賭亦違反社會秩序維護法規定，警察機關得處以9000元以下台幣罰鍰，請民眾勿以身試法。

市警二分局也於昨晚動員警力在轄區1處住商大樓查緝職業麻將賭場，當場查獲主嫌及賭客共12人並查扣賭博用的麻將3副、監視器螢幕及鏡頭、抽頭金、賭資共2萬餘元台幣等相關證物。

台南警方在西港區查獲一處鬥蟋蟀下注賭場。（記者王俊忠翻攝）

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