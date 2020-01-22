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首頁　>　社會

男子跌落台東活水湖溺斃 身分待查

落水男子被拖拉上岸時已明顯死亡，身分待查。（記者陳賢義翻攝）

落水男子被拖拉上岸時已明顯死亡，身分待查。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-22 08:49:32

［記者陳賢義／台東報導］台東市活水湖傳疑似遊客落水溺斃意外，警消人員據報趕往，將落水男子從湖裡拖拉出，男子雙拳緊握，明顯死亡，後續由警方接手調查身分，釐清落水原因。

台東縣消防局勤務指揮中心今早7時獲報，台東市活水湖有人落水，目擊婦女報案指稱「1名遊客溺水，溺者還在水中。」立即遣台東分隊（11、61、91、船艇） 出勤，並通報台東消防大隊。警消人員抵達，啟動船艇前往落水處找尋，7時14分將落水男子拉起，載運上岸後回後，落水男子已經明顯死亡，身分不明待查。

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