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涉潤寅詐貸案 主嫌楊文虎羈押禁見

調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，21日自美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解返臺。檢方訊後聲押，台北地院漏夜開庭，今凌晨2時認定楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，裁定羈押禁見。（記者劉信德攝）

調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，21日自美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解返臺。檢方訊後聲押，台北地院漏夜開庭，今凌晨2時認定楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，裁定羈押禁見。（記者劉信德攝）

2020-01-22 05:05:58

［記者張文川／台北報導］潤寅實業公司負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸9家銀行386億元，楊文虎夫婦去年6月案情曝光前潛逃中國再轉往美國，去年12月12日被美國逮捕，楊文虎昨被美國驅逐出境、遣返台灣，下午班機抵台後，調查局派員押解移送台北地檢署歸案，檢方晚間訊後聲押；台北地院漏夜開庭，今凌晨2時認定楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，裁定羈押禁見。

調查局指出，楊文虎夫婦從2011年1月至2019年5月，以不實應收帳款向星展銀行等9家銀行詐貸386億元，借本金還利息，直到去年6月1日楊氏夫婦潛逃出境，銀行找不到人，才驚覺受騙而報案。

北檢去年8月21日發布通緝楊文虎夫婦2人，今年1月9日偵結，依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法、商業會計法，起訴36人，對主謀楊文虎夫婦具體求刑30年。

調查局追查楊氏夫婦行蹤，發現2人去年6月4日從上海浦東機場搭機飛往紐約，再潛往洛杉磯兒子住處；檢、調與美國移民及海關執法局（ICE）合作，協調研究逮捕、遣返作為，ICE去年12月12日在洛杉磯逮捕楊文虎夫婦。

由於楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）免簽入境，沒有申請庇護資格，被美方驅逐出境，昨由ICE派2名押解官執行遣返，搭乘長榮BR005班機押解返台，昨下午抵達桃園國際機場。

至於王音之，由於她持有B2觀光簽證，定明天在美進行移民聽證會，調查局正持續與美方協調儘早緝返歸案。

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