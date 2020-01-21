詐貸386億遭押解回台 潤寅楊文虎被聲押

調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，今天從美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解回台。（記者劉信德攝）

2020-01-21 21:53:01

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署起訴潤寅詐貸386億元案，負責人楊文虎、王音之夫婦早在事情曝光前就逃往海外，在藏匿美國半年後，去年12月底遭ICE（美國移民及海關執法局）逮捕。ICE並派員自美國洛杉磯押解楊文虎回台，今天下午抵達桃園國際機場，由調查局幹員接手後解送北檢歸案。檢察官訊問後，認為楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，對他聲押禁見。

檢調調查，潤寅從事紡織進出口貿易，長期與多家上市櫃公司往來，卻於2010年8月起勾結合作夥伴，製造假交易向9家銀行詐貸386億餘元，借新還舊周轉資金，直到兩人還不了錢，去年6月1日潛逃出境，銀行找不到人，才驚覺受騙。

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調查局指出，楊文虎、王音之夫婦涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，2人潛逃出境後，去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，輾轉前往洛杉磯兒子住處，調查局隨即與ICE等執法機關密切合作，ICE並於2019年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

調查局表示，楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，王音之則因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，將持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。

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