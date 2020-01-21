為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐貸386億遭押解回台 潤寅楊文虎被聲押

調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，今天從美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解回台。（記者劉信德攝）

調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，今天從美國洛杉磯將外逃通緝犯楊文虎押解回台。（記者劉信德攝）

2020-01-21 21:53:01

〔記者黃捷／台北報導〕台北地檢署起訴潤寅詐貸386億元案，負責人楊文虎、王音之夫婦早在事情曝光前就逃往海外，在藏匿美國半年後，去年12月底遭ICE（美國移民及海關執法局）逮捕。ICE並派員自美國洛杉磯押解楊文虎回台，今天下午抵達桃園國際機場，由調查局幹員接手後解送北檢歸案。檢察官訊問後，認為楊文虎有逃亡事實，且仍有共犯在逃、有串證之虞，對他聲押禁見。

檢調調查，潤寅從事紡織進出口貿易，長期與多家上市櫃公司往來，卻於2010年8月起勾結合作夥伴，製造假交易向9家銀行詐貸386億餘元，借新還舊周轉資金，直到兩人還不了錢，去年6月1日潛逃出境，銀行找不到人，才驚覺受騙。

調查局指出，楊文虎、王音之夫婦涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，2人潛逃出境後，去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，輾轉前往洛杉磯兒子住處，調查局隨即與ICE等執法機關密切合作，ICE並於2019年12月12日在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

調查局表示，楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，王音之則因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，將持續與美方協調，期盡早將她緝返歸案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
潤寅詐貸案楊文虎今押返 法務部：樂見台美司法互助有進展
2020-01-21 10:59

潤寅詐貸案楊文虎今押返 法務部：樂見台美司法互助有進展
潤寅詐貸386億 楊文虎在美被逮下午遣返回台
2020-01-21 09:56

潤寅詐貸386億 楊文虎在美被逮下午遣返回台
有巢氏房屋高雄 店數年增6成

有巢氏房屋高雄 店數年增6成
父母詐貸百億留爛攤 在押潤寅千金拚返家過年
2020-01-10 09:54

父母詐貸百億留爛攤 在押潤寅千金拚返家過年
潤寅案起訴》9家銀行共放貸386億元 被詐細目全曝光...
2020-01-09 12:31

潤寅案起訴》9家銀行共放貸386億元 被詐細目全曝光...
潤寅案內幕》千金落難鬧婚變 「小王」愛相隨...
2020-01-09 11:46

潤寅案內幕》千金落難鬧婚變 「小王」愛相隨...
潤寅案爆水果禮盒藏現金行賄 水果行老闆充當白手套
2019-10-17 08:08

潤寅案爆水果禮盒藏現金行賄 水果行老闆充當白手套
社會今日熱門
2020-01-21 09:56

潤寅詐貸386億 楊文虎在美被逮下午遣返回台

2020-01-21 11:23

強力搖頭丸襲台！高檢署：2個月34死、最年輕17歲 影片

2020-01-21 16:45

海洛因磚漂上岸讓南部大毒梟栽了 台東檢警破獲10億毒品走私案

2020-01-21 15:12

嘉義市區槍戰！警連開6槍 女警遭歹徒撞飛送醫 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播