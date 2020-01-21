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首頁　>　社會

以墨國大毒梟為師？ 大尾毒梟「孝道仔」因一群小警察栽了

2020-01-21 23:39:19
台東警分局長郭子宏（左7）及偵查隊長許建坤（左6）率偵查隊員，漂亮破獲南部最大運毒集團。（記者黃明堂攝）

台東警分局長郭子宏（左7）及偵查隊長許建坤（左6）率偵查隊員，漂亮破獲南部最大運毒集團。（記者黃明堂攝）

首次上稿 18:02
更新時間 23:39

［記者黃明堂／台東報導］「孝道仔」的名號在高屏地區赫赫有名，人脈橫跨政商界，還曾表態以議長為目標參選屏東縣議員，沒想到因帶頭走私10億元海洛因，栽在台東檢警頭上。

台東警分局長郭子弘、偵查隊長許建坤帶領偵查隊同仁在10億毒品前合照，不少隊員相當年輕，貌似剛從學校畢業，卻是讓南部大毒梟「孝道仔」落網的大功臣。

南部大毒梟「孝道仔」（馬賽克者）去年12月在花蓮瑞穗旅遊時，被台東警方跟監逮捕的畫面。（記者黃明堂翻攝）

南部大毒梟「孝道仔」（馬賽克者）去年12月在花蓮瑞穗旅遊時，被台東警方跟監逮捕的畫面。（記者黃明堂翻攝）

綽號「孝道仔」的林姓男子是與前屏東議長鄭太吉同時期的黑道人物，但雙方敵對，後來經營船公司，在屏東經營船運公司，跨足政商界，曾經表態要競選縣議員，目標奪下議長寶座，他平時熱心公益，警方逮捕他，搜索住家時，就發現了相當多的捐款收據。

據聞，警方在孝道仔家中搜索時，發現了一本「矮子古茲曼們的毒梟之國」及「毒梟之國」這2本書，都是描述世界有名的墨西哥毒梟古茲曼的故事，孝道仔似乎有意仿古茲曼，操控政界。

「孝道仔」家中被搜出「毒梟之國」。（圖取自網路，非當事人持有之書）

「孝道仔」家中被搜出「毒梟之國」。（圖取自網路，非當事人持有之書）

但地方早有耳聞他從事跨國運毒生意，在泰國金三角、緬甸相當活躍，據聞包含未登記在他名下的船隻有20多艘，只是他擅長設下斷點，讓警方難以溯源查到他身上，過去尚無毒品前科。

據了解，孝道仔是以俗稱「大桶仔」的大船到國外運毒後，在公海換「中桶仔」，接近台灣海域再換舢板接駁搶灘，沒想到，去年因手下運毒搶灘，海洛因不慎落海，北漂到台東海岸。

原以為台東警方查不到他身上，沒想到，台東偵查隊員根據海流研判毒品是從屏東漂來，天天到屏東看監視器查案，先逮到2名手下後，一路追查到「孝道仔」頭上，查出他用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境金三角的毒品，再指派小型舢舨前往接駁後在屏東小琉球搶灘上岸。

「孝道仔」家中被搜出「矮子古茲曼們的毒梟之國」。（圖取自網路，非當事人持有之書）

「孝道仔」家中被搜出「矮子古茲曼們的毒梟之國」。（圖取自網路，非當事人持有之書）

台東分局偵查隊因流動性大，平均年齡才二、三十歲，但憑著一股除惡務盡的熱忱，加上分局長郭子弘及偵查隊長許建坤的經驗指導，竟讓大毒梟栽了。據了解，12月17日他在花蓮瑞穗被捕時，還在旅遊狀態，顯然他在毒品運輸出問題後，從沒料到警方會查到他頭上，完全輕敵。

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