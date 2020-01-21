海洛因磚漂上岸讓南部大毒梟栽了 台東檢警破獲10億毒品走私案

台東警分局長郭子宏說明緝毒過程。（記者黃明堂攝）

2020-01-21 16:45:22

［記者黃明堂／台東報導］台東縣達仁鄉南田海岸去年9月20日被撿石民眾發現海洛因磚，警方地毯式搜查，撿到44塊，經溯源追查，破獲跨國毒品走私集團，逮捕綽號「孝道仔」的南部林姓大毒梟在內9名嫌犯，總共起出海洛因磚196塊及安非他命26公斤，價值逾10億，這也是國內破獲最大的陸地海洛因毒品案件。

去年9月20日中午，在撿石勝地南田撿石頭的民眾發現海岸上有海洛因磚，警方據報在海岸地毯式搜尋，前後找到32包，隔天海巡又在南田及隔鄰的屏東滿洲海岸找到12包相同毒品。

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台東檢警根據海流研判，毒品應是從屏東海域落海後北漂到台東，於是以台東警分局偵查隊為主力，遠赴屏東調閱監視器，並透過大數據分析，查到涉重嫌的車輛展開跟監，去年9月27日在屏東內埔一棟專租學生的集合住宅內搜索，逮捕正欲取貨的鍾姓及李姓嫌犯，起出92塊海洛因磚及安非他命26公斤，再往李嫌內埔住宅起出海洛因磚60塊。

為斷根溯源，台東警方再報請刑事局第三大隊支援偵辦組成專案，查出幕後首腦是中南部最大運毒集團，帶頭林姓大毒梟利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境金三角的毒品，再指派小型舢舨前往接駁後在屏東小琉球搶灘上岸。

警方說，嫌犯在小琉球搶灘過程因風浪過大不慎失手，在小琉球外海掉落部分毒品，期間林嫌單線聯絡，居中遙控，將毒品搶灘上小琉球後，再輾轉移至內埔倉庫，並立即設立斷點，增加警方追緝難度，但專案小組不捨晝夜，監偵數月，終蒐獲相關事證。

經兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地區將林姓大毒梟逮捕，並跨國追查，透過刑事警察局國際科協請泰國警方攔截潛逃出境的台灣籍謝姓毒品貨主，並由專案小組幹員押解回台，前前後後共9人落網，訊後都由台東地方法院裁定羈押禁見。

警方表示，此次林嫌被台東檢方聲押在案，實屬不易，也讓林嫌感到意外，他們低估警方掃蕩毒品之決心及毅力，終遭緝獲。

警方偵辦期間還發生一件案外案，貨主之一謝姓嫌犯誤以為運毒成功，返回緬甸覆命，緬甸總部多日未連繫上鍾嫌，誤以為黑吃黑，派人至謝嫌住處將其擄走，軟禁山區2個月，謝嫌趁隙脫逃逃至泰國，最後被我國駐外聯絡官協調緝獲返台，過程有如電影情節，驚心動魄。

檢警表示，本案重點查獲之毒品數量龐大亦為陸地上首宗查獲最多數量之海洛因案，市值逾10億元，如流入市面，將可供250餘萬人次吸食（以每人每次0.1公克計算），影響國人身心健康甚鉅。

台東地檢署今天先對最先被逮的鍾姓及李姓嫌犯依運輸一級毒品罪提起公訴，其餘持續偵查中。

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台東警方破獲國內陸地最大宗海洛因毒品。（記者黃明堂攝）

台東檢警強勢出擊，偵破10億元海洛因走私案。（記者黃明堂攝）

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