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女工遭捲進整經機身亡 工廠只願賠20萬

整經機不時傳出職災意外，操作上應特別謹慎。圖與本新聞無關。（資料照）

整經機不時傳出職災意外，操作上應特別謹慎。圖與本新聞無關。（資料照）

2019-11-22 20:34:03

〔記者吳政峰／台北報導〕徐姓紡織廠工人前年整理紗線時，遭到整經機捲入夾死，廠方認為徐女有過失，只願陪20萬元，家屬不滿，提起民事損害賠償，高等法院判定雙方均有過失，日前判賠88萬6843元，部分確定、部分可上訴。

徐女前年9月間操作整經機，發現紗線不平應調整，在未停機的情況下，靠近盤頭整線，詎料衣服太大件又未套上工作圍裙，遭到機器捲入，徐女因而整個人被扯入整經機內，慘遭捲死。

工廠認為徐女未停機也沒穿工作圍裙就上前整線，又關掉「電子斷電系統安全裝置（安全電眼）」，才會造成本件職災事故，顯有過失，扣到職災身故補償金168萬5250萬元後，僅願賠償20萬元；但家屬無法接受，質疑工廠未進行職前訓練、也未依職業安全衛生設施規則裝設相關防護設備，興訟求償。

高院審理發現，徐女雖然在工廠工作了27年，但證人均指稱工廠未對員工進行整經機的職前訓練，也未提供工作圍裙，僅讓員工穿便服上班，顯然未盡職業安全衛生法的法定義務，最終導致徐女身亡，有因果關係。

但高院也認為，整經機有安全電眼，機器只要感應到有異物侵入，就會馬上停止作業，徐女明知有此安全裝置，卻仍關閉，才會導致身體連同衣服遭捲入整經機的意外，亦有過失。

高院審酌雙方的過失情節，判定各需負一半的責任，最後決定判賠醫藥費、喪葬費、精神慰撫金共88萬6843元。

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