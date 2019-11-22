為警政署討顏面 北市警連剿三黑幫逮15人

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:17:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為因應黑道幫派接連以舉辦創幫慶祝大會、幫主慶生等名義，大肆招搖宴請各方黑道賓客，作全省串連動作，甚至日前（20日）竹聯幫將慶生會就舉辦在警政署對門的飯店，公然向警方挑釁叫陣意味濃厚。因此，台北市警提前自19日起連續三日，執行北市第兩次同步掃黑行動專案，針對幫派經常活動場所，動員警力數588人，執行臨檢處所111處，檢肅分屬竹聯、天道盟、松聯幫的治平專案對象3人到案，逮獲共犯12人。

在檢肅幫派分子部分，北市警局表示，北市刑大偵一隊與士林分局，偵破以竹聯幫鄧姓男子首的暴力犯罪集團。鄧嫌涉嫌吸收台東地區至新北、北市的中輟生或有前科年輕人，假藉經營借貸，從事重利貸放、暴力討債等不法犯行。

請繼續往下閱讀...

偵四隊與中山、中正二分局，合力偵破以松聯幫陳姓男子組織的暴力犯罪團夥。陳嫌是接受幕後金主委託，率眾以暴力脅迫手段，處理服飾店及機油商的商業糾紛，牟取不法利益。

北市刑大偵七隊則是與南港分局共組專案，偵破以天道盟太陽會郭姓男子為首的暴力犯罪集團。郭嫌藉故率眾恐嚇索取「支付小弟走路工錢」、「分紅」等不法利益，涉嫌妨害自由、毀損等不法犯行。

警方表示，距離「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」近50天，警方將視情況再作進一步的選前大掃黑動作。

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法