為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

為警政署討顏面 北市警連剿三黑幫逮15人

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:17:16

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為因應黑道幫派接連以舉辦創幫慶祝大會、幫主慶生等名義，大肆招搖宴請各方黑道賓客，作全省串連動作，甚至日前（20日）竹聯幫將慶生會就舉辦在警政署對門的飯店，公然向警方挑釁叫陣意味濃厚。因此，台北市警提前自19日起連續三日，執行北市第兩次同步掃黑行動專案，針對幫派經常活動場所，動員警力數588人，執行臨檢處所111處，檢肅分屬竹聯、天道盟、松聯幫的治平專案對象3人到案，逮獲共犯12人。

在檢肅幫派分子部分，北市警局表示，北市刑大偵一隊與士林分局，偵破以竹聯幫鄧姓男子首的暴力犯罪集團。鄧嫌涉嫌吸收台東地區至新北、北市的中輟生或有前科年輕人，假藉經營借貸，從事重利貸放、暴力討債等不法犯行。

偵四隊與中山、中正二分局，合力偵破以松聯幫陳姓男子組織的暴力犯罪團夥。陳嫌是接受幕後金主委託，率眾以暴力脅迫手段，處理服飾店及機油商的商業糾紛，牟取不法利益。

北市刑大偵七隊則是與南港分局共組專案，偵破以天道盟太陽會郭姓男子為首的暴力犯罪集團。郭嫌藉故率眾恐嚇索取「支付小弟走路工錢」、「分紅」等不法利益，涉嫌妨害自由、毀損等不法犯行。

警方表示，距離「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」近50天，警方將視情況再作進一步的選前大掃黑動作。

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

北市警方連續三天清剿各黑幫不法集團。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新聞幕後》竹聯幫主壽宴擺警政署對門 警將大掃黑爭面子
2019-11-21 07:39

新聞幕後》竹聯幫主壽宴擺警政署對門 警將大掃黑爭面子
20萬賭債惹糾紛 北聯幫、竹聯幫火併10人被起訴
2019-05-03 13:21

20萬賭債惹糾紛 北聯幫、竹聯幫火併10人被起訴
京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門

京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門
北市黑幫二殯槍擊案 警方再逮竹聯幫東堂「文千」等10人
2018-07-20 19:57

北市黑幫二殯槍擊案 警方再逮竹聯幫東堂「文千」等10人
北市黑幫二殯槍擊案 再逮事主竹聯幫東堂「文千」等8人
2018-07-20 17:23

北市黑幫二殯槍擊案 再逮事主竹聯幫東堂「文千」等8人
靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭
北市連2起槍擊案！20萬球版債務糾紛 黑幫成員爆衝突
2018-07-17 18:53

北市連2起槍擊案！20萬球版債務糾紛 黑幫成員爆衝突
選前首次大掃黑 統促黨4成員被掃
2018-05-03 11:14

選前首次大掃黑 統促黨4成員被掃

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播