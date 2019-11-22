車行成黑幫禁臠 警整肅太陽會「千」字輩

天道盟太陽會郭嫌率眾滋擾車行（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-22 10:10:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟太陽會連千毅引爆高雄治安紛擾被羈押至今，台北市警方持續清剿太陽會「千」字輩的黑幫分子，查出另名郭姓中生代恃強凌弱，動輒暴力相向霸凌被害人，警方將郭男等7人檢肅緝捕到案 ，依法移送偵辦。

北市刑警大隊偵七隊是6月間接獲檢舉情資，指稱天道盟太陽會有位和連千毅同屬「千」字輩的郭姓重要成員，被授意擴展地盤，便自組犯罪集團，對外逞凶鬥狠。

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警方調查，郭嫌操縱指揮手下成員，多次藉故以買賣大型重機車、頂讓債權人車行等名義，強逼被害人等交付款項、簽立借據本票、強扣機車等手段，並利用網路留言版恐嚇被害人。

此外，郭嫌等人另涉嫌竊取被害人置放行李箱內的140萬5千元，事後惡行曝光耍賴不還，且將非法取得的重機車賣予不知情之被害人，致無法過戶，反恐嚇對方，惡行惡狀令人髮指。

警方為能蒐集相關犯罪事證，並查緝黑幫犯罪組織等嫌到案，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並會同市刑大偵四隊、南港分局、中正第二分局等單位共組專案小組積極查緝。

案經警方持續跟監及蒐證，確認郭嫌等人藏匿處所，20及21日連續兩天前往北市、新北市等處進行清剿，將郭嫌等7人緝捕到案，並當場查獲空氣長槍2把、空氣短槍1把、已擊發的彈殼2發、大型鞭炮8顆、行動電話8支、球棒1支、相關犯罪文件一批等贓證物。

警方訊後全案依涉嫌違反組織犯罪、恐嚇取財罪、妨害自由、詐欺、竊盜等罪嫌，移送台北地方檢察署，並擴大追查有無另涉其他重大刑案中。

警方查獲槍械等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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