貼補家用下班兼差 31歲外送員車禍陷入昏迷

31歲UberEats外送員，昨天晚上行經板橋篤行路上，與對向一輛雙載左轉機車發生碰撞。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-21 18:16:14

〔記者陳薏云／新北報導〕新北巿一名31歲UberEats外送員，昨天晚上行經板橋篤行路上，與對向一輛雙載左轉機車發生碰撞，外送員頭部重創，昏迷指數3，據了解，吳男平常日間有工作，為了貼補家用下班兼差，沒想到竟會發生車禍意外，家人都相當不捨。

據了解，31歲的吳姓外送員，昨天晚上6時許，吳男從板橋篤行路二段往樹林方向行駛，另輛由19歲王姓男子騎乘的雙載機車，則從對向車道準備左轉，當時與吳男同向的公車正好經過路口，雙方疑被公車擋住視線，2車在路口時直接對撞，3人瞬間噴飛。

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由於雙方車速都不慢，吳男倒地時頭部撞擊地面，救護人員到場時沒有生命跡象，緊急送醫後救回，仍在住院觀察，而與他發生碰撞的雙載情侶，其中王男後座的16歲陳姓少女，倒地後小腿骨折也送醫救治，2人並無生命危險。

據了解，吳男平時和父母同住中和區，身為獨子的他，下班還兼做外送補貼家用，沒想到才剛要接第2張訂單，就發生車禍。

另對在車禍中受傷的情侶，其中王男是體育班田徑隊成員，在後座的16歲陳女則是他高中學妹，2人感情相當要好，平時上下課都黏在一起，卻在下課後遇到車禍。

警方替雙方實行酒測皆無數值，不排除是因公車阻擋視線，才造成兩方相撞，詳細車禍原因仍待釐清。

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