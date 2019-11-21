新聞幕後》竹聯幫主壽宴擺警政署對門 警將大掃黑爭面子

竹聯幫幫主「么么」黃少岑（右1）壽宴，大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）及綽號「飛虎民」的群園事業機構董事長呂崇民都到場。（記者王冠仁翻攝）

2019-11-21 07:39:40

〔社會新聞中心／台北報導〕竹聯幫主「么么」黃少岑的70歲壽宴，竟演變成一場黑白兩道的面子之爭。為了替幫主賀壽，竹聯幫先是打算在南港展覽館大辦千桌宴被警方「勸退」，縮小規模又面臨訂不到飯店的窘境，最後選在警政署對面的喜來登飯店舉行；竹聯幫為了面子，這場壽宴非辦不可，偏偏選中的場地又傷了警方面子，警政署為此已下令展開大掃黑。

據了解，竹聯幫各堂口原本計畫在南港展覽館席開800桌幫黃少岑祝壽，順道慶賀竹聯幫60年幫慶，卻因正值總統及立委大選期間，引發台北市警方高度關注，市警局長陳嘉昌透過管道，要求竹聯幫不准在南港展覽館辦壽宴，還嗆聲如大陣仗辦聚會，將全力掃蕩竹聯幫。

請繼續往下閱讀...

南港展覽館礙於壓力，退回竹聯幫已繳的百萬元訂金，竹聯幫也不為難南展館，本來發出近千桌的邀請函就此作罷。

但竹聯幫也不是吃素的，內部成員多次開會，都稱如果被警方嗆聲就不辦，會在道上讓人瞧不起，對以後做生意及擴張地盤也有影響，決議硬著頭皮辦下去。

但縮小至百餘桌規模，問題來了，臨時轉單，台北市多間知名飯店包括國賓、晶華、圓山、甚至信義區數間五星級飯店都稱當天均有人訂，無法提供百桌場地。

竹聯幫有力人士透過關係找上喜來登飯店蔡家，老闆親自下令20日當天要留下位子，全程保密，直到本月初，喜來登的工作人員都不知當天貴客竟是國內第一大幫派的竹聯幫。

後來消息仍傳出，由於喜來登就在警政署對面，引發警方高度關注，透過管道約制，要求延至選後再辦，但無效果，竹聯幫承受壓力，一反過往幫派宴會均大張旗鼓，刻意低調不發帖子，僅以電話、簡訊或親自拜訪等私下聯繫好友到場。

據悉，宴會廳門口僅低調擺放「黃董事長壽宴」，並要求不准有旗幟或幫派標示，由庹宗康及唐從聖擔任主持，另有辛隆及趙傳等藝人演出助興，如不是現場有多名大哥級政商人物在場，旁人根本看不出是竹聯幫主壽宴。

雖然竹聯幫刻意低調，將場面壓縮到最小，但警方仍拉不下臉，台北市警方已連續三天針對北市竹聯幫圍事的酒店、夜店進行威力掃蕩，甚至進行封路大規模路檢，另從今天開始，將進行為期一週的全國掃黑行動，主要就是針對這次讓警方大失面子的竹聯幫。

竹聯幫昨在警政署對面的喜來登飯店舉辦幫主70歲壽宴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法