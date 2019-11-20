黃建溢當選無效解職 利八魁遞補議員

黃建溢當選無效定讞，成為本屆首位被解職的屏東縣議員。（記者陳彥廷攝）

2019-11-20 20:26:08

〔記者李立法、羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕民進黨籍屏東縣議員黃建溢去年被屏東地檢署認定涉嫌賄選，檢方提起當選無效之訴，一審屏東地院判檢方敗訴，檢方上訴後，二審高雄高分院今天改判黃建溢當選無效定讞，成為本屆首位被解職的屏東縣議員，將由第3選區「落選頭」利八魁遞補。

屏東地檢署在去年地方選舉時，查獲民進黨籍縣議員候選人黃建溢的張姓及陳姓椿腳涉嫌買票，檢方依違反選罷法將張、陳2人提起公訴後，屏東地院刑事庭判決2人有罪，兩人坦承犯行，獲得緩刑。

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檢方據此對黃建溢提起民事「當選無效」之訴，不過，屏東地院民事庭並不採納檢方所提的證據，今年8月間判黃建溢勝訴，屏檢不服提出上訴，高雄高分院審理後撤銷一審原判決，改判黃建溢當選無效，全案定讞。

黃建溢難以接受高院判決，強調同案刑事部分未起訴，民事部分一審無罪，檢察官上訴也提不出具新事證，二審突然大翻盤，令人質疑，將會跟律師討論是否提出釋憲。

屏東縣政府民政處表示，依據地方制度法規定，縣議員經法院判決當選無效確定，由內政部解除職權或職務，解職於判決之日起生效，依選罷法規定，其缺額由落選人依得票數之高低順序，由中選會公告遞補，黃建溢屬於屏東縣第3選區，去年選舉結果，該選區最高票落選人為民進黨籍利八魁。

屏東地檢署去對5名涉賄議員提起民事當選無效之訴，分別為國民黨籍林采穎、鄭雙銓、民進黨籍潘淑真、黃建溢、無黨籍周陳文彬，潘淑真與周陳文彬一審判當選無效，均上訴中，林采穎一審勝訴，屏檢已提起上訴，鄭雙全因違反選罷法一審判決有罪，目前停權中。

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