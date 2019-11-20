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男遭詐60萬被警攔阻 竟自曝「已被騙200多萬！」

何男遭詐60萬元被警方與銀行聯手攔阻，不料何男竟自曝「已被騙200多萬！」（記者湯世名翻攝）

何男遭詐60萬元被警方與銀行聯手攔阻，不料何男竟自曝「已被騙200多萬！」（記者湯世名翻攝）

2019-11-20 19:05:00

〔記者湯世名／彰化報導〕錢太多？彰化市何姓男子在社群軟體上認識自稱投資代購服務經理，對方假稱要驗證何男帳戶真實性，要求該男子須先匯款60萬元至公司帳戶，經五信行員機警詢問病通報警方，及時攔阻詐騙，不料何男恍然大悟之際坦承「其實之前已陸續匯了200多萬出去」，讓警方與行員傻眼，警方已全力追查詐騙集團行蹤。

警方指出，今年9月底彰化市一名吳姓婦人接到自稱是其「侄子」的電話，對方向她借款38萬元競標法拍屋，吳婦竟不疑有他到五信匯款，稍晚對方又稱身上沒錢向她借53萬元，吳婦竟又前往五信匯款，所幸這回被行員機警報警攔阻，吳婦始恍然大悟。

另一起則是何姓男子到彰化市五信欲匯款60萬元，但被行員機警懷疑遭詐騙，詢問時何男卻反問行員「海關會卡帳戶嗎？」行員直覺有異，立即請他到會議室密談，才知他匯60萬元到自己帳戶裡，要用提款卡轉帳出去，匯到對方的帳戶，說要海關確認是否帳戶有問題，行員直覺他被騙，立即向彰化警分局通報，成功阻攔詐騙，不料此時何男才吞吞吐吐說「其實之前已陸續匯了200多萬出去」，何男說，他光是在五信就已經匯了兩次共104萬元，另在其他銀行也匯款上百萬元，總共匯出去200多萬元，讓警方與行員聽到傻眼，不禁納悶「怎麼會那麼好騙？」

為感謝彰化第五信用合作社連續2次通報攔阻詐騙有功，警方警分局長林崇志、偵查隊副隊長蔡志昌及大竹派出所長游順閔親自前往頒發感謝狀，表揚該行經理與行員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪的信心，以維持警民良好通報機制。

警方並呼籲，詐騙集團老梗再現，警方除平時至金融機構加強與行員聯繫，亦請民眾提高警覺心，接獲相關詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙三步驟，無論任何情況，務必在第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

何男遭詐60萬元被警方與銀行聯手攔阻，不料何男竟自曝「已被騙200多萬！」還提供他與詐騙集團對話紀錄（記者湯世名翻攝）

何男遭詐60萬元被警方與銀行聯手攔阻，不料何男竟自曝「已被騙200多萬！」還提供他與詐騙集團對話紀錄（記者湯世名翻攝）

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