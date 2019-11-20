控小英總統過境紐約免費招待千人 法官裁定女網友免罰

外交部當時曾針對此假訊息澄清說明。（翻設自行政院即時新聞澄清專區）

2019-11-20 13:32:29

〔記者王定傳／新北報導〕賴姓女子今年10月在臉書張貼：「總統蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」的假訊息，涉違反社會秩序維護法；不過，新北地院板橋簡易庭法官認為，縱使貼文內容是虛偽捏造，仍可透過其他言論將錯誤揭發，且外交部已有澄清說明，並不會影響公眾安寧，裁定不罰。

據查，蔡英文今年7月間進行「自由民主永續之旅」，過境美國紐約及丹佛時，受到美國的主流政要及僑胞熱情歡迎，不料，事後網路卻流傳：「蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」、「免費高規格招待國人平均每人300美金餐費」等不實訊息。

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外交部為此在「行政院即時新聞澄清專區」發佈澄清稿，指出歷年來總統出訪過境美國時，所舉辦的僑宴，都是由外交部及僑委會均攤相關經費，並在國家預算幅度內，配合當地的物價，秉持撙節原則辦理。

外交部在澄清稿中指出，特定媒體的報導惡意扭曲造謠、企圖傷害政府的形象，外交部予以譴責，呼籲民眾切勿相信，並避免協助散播。

警方調查，今年10月24日下午2時許，賴女也在自己的臉書上張貼此訊息，涉嫌違反社會秩序維護法中，不過，她堅稱，外交部的澄清稿中，提及餐宴是由外交部及僑委會均攤，意思就是拿公帑來支付，絕非散佈謠言。

法官也認為，縱使貼文內容是虛偽捏造，仍可透過其他言論將錯誤揭發，且外交部已有澄清說明，並不會影響公眾安寧，裁定不罰。

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