為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

控小英總統過境紐約免費招待千人 法官裁定女網友免罰

外交部當時曾針對此假訊息澄清說明。（翻設自行政院即時新聞澄清專區）

外交部當時曾針對此假訊息澄清說明。（翻設自行政院即時新聞澄清專區）

2019-11-20 13:32:29

〔記者王定傳／新北報導〕賴姓女子今年10月在臉書張貼：「總統蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」的假訊息，涉違反社會秩序維護法；不過，新北地院板橋簡易庭法官認為，縱使貼文內容是虛偽捏造，仍可透過其他言論將錯誤揭發，且外交部已有澄清說明，並不會影響公眾安寧，裁定不罰。

據查，蔡英文今年7月間進行「自由民主永續之旅」，過境美國紐約及丹佛時，受到美國的主流政要及僑胞熱情歡迎，不料，事後網路卻流傳：「蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」、「免費高規格招待國人平均每人300美金餐費」等不實訊息。

外交部為此在「行政院即時新聞澄清專區」發佈澄清稿，指出歷年來總統出訪過境美國時，所舉辦的僑宴，都是由外交部及僑委會均攤相關經費，並在國家預算幅度內，配合當地的物價，秉持撙節原則辦理。

外交部在澄清稿中指出，特定媒體的報導惡意扭曲造謠、企圖傷害政府的形象，外交部予以譴責，呼籲民眾切勿相信，並避免協助散播。

警方調查，今年10月24日下午2時許，賴女也在自己的臉書上張貼此訊息，涉嫌違反社會秩序維護法中，不過，她堅稱，外交部的澄清稿中，提及餐宴是由外交部及僑委會均攤，意思就是拿公帑來支付，絕非散佈謠言。

法官也認為，縱使貼文內容是虛偽捏造，仍可透過其他言論將錯誤揭發，且外交部已有澄清說明，並不會影響公眾安寧，裁定不罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力
2019-10-31 05:30

防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力
小英Line官方帳號連駁3則假訊息 籲挺英派分享澄清
2019-10-30 15:37

小英Line官方帳號連駁3則假訊息 籲挺英派分享澄清
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
柯P愛將傳假消息批小英 學者嘆：台灣就像大型急診室
2019-10-07 23:10

柯P愛將傳假消息批小英 學者嘆：台灣就像大型急診室
搭高鐵遇上哭鬧小孩 網友看法兩極
2019-07-22 16:19

搭高鐵遇上哭鬧小孩 網友看法兩極
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播