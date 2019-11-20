賓士男喝太茫叫不醒 車滑行撞柱 勇警急砸窗救人…

滑行賓士車最後撞倒路口反光防撞柱才停止。（民眾提供）

2019-11-20 12:34:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子凌晨酒後開賓士車返家途中，因喝太茫在停等紅燈時竟睡著了，警方獲報趕往以手電筒照射，並不斷拍打車窗還吹哨都叫不醒，此時車子突然向前滑行撞倒路口反光防撞柱才停止，員警唯恐衍生意外立即破窗揪出張男，過程相當驚險，結果張男酒測值嚴重超標，吃上公共危險官司。

台中市第二分局永興派出所今天凌晨4時52分接獲民眾報案，北區太原路與梅川東路口有一台白色賓士車輛呈靜止狀態，經後車按鳴喇叭駕駛均無反應，女警吳玲羽及警員陳律君前往查處，果見發動中賓士車停在路口號誌停止線前，44歲張姓駕駛則坐在駕駛座昏睡一動也不動。

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警方唯恐衍生追撞，吳員立即以手電筒照射前擋風玻璃並不斷拍打車窗均無法喚醒張男，此時車子突然向前滑行，兩名員警為防止張男在無意識狀態下造成意外，也緊扶著賓士車小跑步並向過往人車示警遠離，沿途吳員不斷吹哨嘗試喚醒張男未果，陳員則邊跑邊使用警棍揮擊左後車窗，驚險場景令人捏了一把冷汗。

最後車子滑行了約50公尺，直到撞倒路口三根反光防撞柱才停止，陳員迅即破窗，過程中強忍左手腕多處遭車窗玻璃刺傷開鎖，將張男喚醒後帶離駕駛座，警方依規定對張男酒測，結果酒測值超過0.70毫克，嚴重超過法定標準值帶回偵辦。

自稱從事投資業張男警訊中供稱，稍早與友人吃宵夜被不斷敬酒，但自認沒醉才開車回家，沒想到在停等紅燈時竟睡著；警方則痛斥此舉簡直是玩命行為，不但讓自己置身險境也對其他用路人造成生命威脅，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方破窗開鎖。（民眾提供）

警方將張男帶離駕駛座酒測。（民眾提供）

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