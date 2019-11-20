民眾為何對審判品質有疑慮？司法院長：法院見解未統一

司法院長許宗力今在高院舉行的法律座談會開幕典禮指出，人民不信賴司法之原因之一，是法律見解不—，導致人民對裁判品質有疑慮 ，有必要統一法律見解。（高院提供）

2019-11-20 12:32:54

〔記者楊國文／台北報導〕民眾為何對審判品質有疑慮？司法院長許宗力今指出，人民不信賴司法之原因之一，是法律見解不一，導致人民對裁判品質有疑慮，高等法院今舉行今年度高等法院暨所屬民、刑事法律座談會就有統一法院見解的軟性功能，若面對無的放矢的不當批評，全國法院要以白話方式，快速澄清說明，避免社會誤解、傷害司法。

高等法院今（20）起一連3天（即20日至22日）舉行「高等法院暨所屬法院108年民、刑事法律座談會」，上午9時在最高法院7樓大禮堂舉行開幕式，許宗力是於開幕典禮後做以上表示。

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開幕儀式後，此法律座談會將分別於最高法院4樓會議室、司法大廈3樓大禮堂討論民、刑事法律提案，邀請全國各級法院民、刑庭長、審判長、法官及高檢署檢察官、學者、律師代表共百餘人，共同參與討論，研討後結論將成為學審檢辯在案件適用上的重要參考指標。

司法院長許宗力致詞指出，法院要貼近人民，要讓人民信賴，除了加強便民、禮民的優質行政服務，更重要的是要持續提升裁判品質。他也期許，除致力提升裁判品質外，面對無的放矢的不當批評，全國法院要以更加白話的方式，快速、有效做澄清說明，避免社會誤解、傷害司法。

高檢署檢察長王潻盛致訽也指出，已參加高院六年法律座談會，全國檢察官都把高院法律座談會的內容，當做辦案的利器。

高院指出，此次法律座談會刑事類提案有35則、民事類提案28則、民執類提案15則，均係實務上難解的重要爭議，刑事類部份，例如，法院可以沒收販賣毒品人使用的行動電話嗎？提供金融帳戶給詐欺集團或擔任詐欺集團的車手持他人金融卡提款是否會構成洗錢罪？車手經判刑後要不要去強制工作呢？違反內線交易、不法炒作股票罪，犯罪所得的計算是否要扣除買賣股票手續費或證交稅等議題。

民事（含民執）類方面，例如，甲於向乙承租的房子內燒炭自殺，造成乙的房價慘跌，乙可以向甲之子女請求房價減損的損失嗎？甲於網路上向賣家乙購買商品，乙就解約方式於網頁上並未特別敘明，甲收到商品後認商品不合用，即於七日內以電子方式向乙解約，是否合法？

另外，對於常見的撫養權爭議，提案討論議題有，甲有三名子女乙、丙、丁，對甲不聞不問，平日係由甲之孫子A獨力扶養，A是否可以向乙丙丁三人請求代墊扶養費用等法律爭議。高院表示，盼藉由與會的司法菁英充分研討後得出結論，以避免法院將來裁判歧異，減少社會大眾對裁判不公誤解及對司法的不信任感。

高等法院今在最高法院舉行今年度法律座談會的開幕典禮，司法院長許宗力（中）、「友軍」高檢署檢察長王添盛（右一）等司法首長均與會。（高院提供）

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