為了一個她？男遭情敵擄走 虐打砍頸險喪命

劉男慘遭砍頸，倒在七堵郵局郵筒前方。（記者吳昇儒攝）

2019-11-19 23:20:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆蘇姓男子與劉姓男子為了男女糾紛曾鬧得不愉快，18日凌晨，蘇男與友人與劉男在市區酒店相遇，竟持刀將劉男押走，帶到七堵區郵局割到滿脖子都是鮮血，劉男友人想要救人也遭砍傷。劉男最後被帶到郊區的宮廟虐打，直到民眾發現報警，才一哄而散。警方漏夜追查，迅速找出蘇男等人，訊後依殺人未遂等罪，移送基隆地檢署法辦。

據悉，蘇姓男子與陳、劉姓友人在基隆市區某酒店外發現劉男蹤跡，想起先前有多次糾紛，持刀將劉男押上車，一路開往劉男及其友人經常出沒的七堵郵局附近，還在車上凌虐劉男。

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果然，蘇男一行人在郵局附近看見劉男友人，邱、楊姓男子，馬上將劉男推下車，割脖示威，劉男倒地躺在郵局前的人行道上顫抖，他們砍傷楊男頭部，再將劉男押上車帶走，邱男見狀趕緊通報119將楊男送醫急救，通知110救人。

蘇男一行人將劉男帶往附近郊區的宮廟空地，將他趕下車，開始用棍棒毆打、凌虐。

路過民眾發現後趕緊報警，基隆市警三分局七堵派出所迅速派人趕抵現場，同步通知救護車救援，劉、楊2人被送到加護病房搶救，所幸保住一命，但仍無法言語，傷勢嚴重。

據分局即刻組成專案小組，調閱周邊監視器追查涉案的蘇男等人，當天就迅速將嫌犯逮捕到案；蘇男等人向警方供稱，會與劉男有糾紛，是與一名女子有關，碰巧遇到才會尋仇。專案小組人員初步調查，實際上雙方已有多次糾紛，詳細原因仍待釐清。

蘇男等人砍殺被害人時，均瞄準頭、頸部等要害，警訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪將蘇男等人移送法辦。

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