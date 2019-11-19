為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

為了一個她？男遭情敵擄走 虐打砍頸險喪命

劉男慘遭砍頸，倒在七堵郵局郵筒前方。（記者吳昇儒攝）

劉男慘遭砍頸，倒在七堵郵局郵筒前方。（記者吳昇儒攝）

2019-11-19 23:20:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆蘇姓男子與劉姓男子為了男女糾紛曾鬧得不愉快，18日凌晨，蘇男與友人與劉男在市區酒店相遇，竟持刀將劉男押走，帶到七堵區郵局割到滿脖子都是鮮血，劉男友人想要救人也遭砍傷。劉男最後被帶到郊區的宮廟虐打，直到民眾發現報警，才一哄而散。警方漏夜追查，迅速找出蘇男等人，訊後依殺人未遂等罪，移送基隆地檢署法辦。

據悉，蘇姓男子與陳、劉姓友人在基隆市區某酒店外發現劉男蹤跡，想起先前有多次糾紛，持刀將劉男押上車，一路開往劉男及其友人經常出沒的七堵郵局附近，還在車上凌虐劉男。

果然，蘇男一行人在郵局附近看見劉男友人，邱、楊姓男子，馬上將劉男推下車，割脖示威，劉男倒地躺在郵局前的人行道上顫抖，他們砍傷楊男頭部，再將劉男押上車帶走，邱男見狀趕緊通報119將楊男送醫急救，通知110救人。

蘇男一行人將劉男帶往附近郊區的宮廟空地，將他趕下車，開始用棍棒毆打、凌虐。

路過民眾發現後趕緊報警，基隆市警三分局七堵派出所迅速派人趕抵現場，同步通知救護車救援，劉、楊2人被送到加護病房搶救，所幸保住一命，但仍無法言語，傷勢嚴重。

據分局即刻組成專案小組，調閱周邊監視器追查涉案的蘇男等人，當天就迅速將嫌犯逮捕到案；蘇男等人向警方供稱，會與劉男有糾紛，是與一名女子有關，碰巧遇到才會尋仇。專案小組人員初步調查，實際上雙方已有多次糾紛，詳細原因仍待釐清。

蘇男等人砍殺被害人時，均瞄準頭、頸部等要害，警訊後依殺人未遂、妨害秩序等罪將蘇男等人移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
靈骨塔商人遭擄驚魂11小時失財1400萬 警逮9嫌4禁見
2019-10-07 12:18

靈骨塔商人遭擄驚魂11小時失財1400萬 警逮9嫌4禁見
嘉義又傳當街擄人！男欠1萬元 遭前女友偕新歡打斷手腳
2019-09-28 22:21

嘉義又傳當街擄人！男欠1萬元 遭前女友偕新歡打斷手腳
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
直播主鏡頭前疑遭人持槍擄走 清晨手腳全斷丟包公園
2019-08-28 09:40

直播主鏡頭前疑遭人持槍擄走 清晨手腳全斷丟包公園
醋勁大發！前夫疑妻另結新歡 持刀砍殺男友人
2019-08-17 12:08

醋勁大發！前夫疑妻另結新歡 持刀砍殺男友人
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
受不了70歲舊情人另結新歡 他拿菜刀砍74歲情敵
2019-08-05 12:39

受不了70歲舊情人另結新歡 他拿菜刀砍74歲情敵
恐怖！前妻不願復合 男竟持槍擄到摩鐵強暴
2019-05-24 17:28

恐怖！前妻不願復合 男竟持槍擄到摩鐵強暴

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播