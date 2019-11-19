指侵女客瞎掰「打通任督二脈」 按摩師遭法官狠打臉

男按摩師以手指性侵女客人，法辯稱是在幫她「打通任督二脈」，還提出教學影片為證，仍遭法官依利用權勢性交罪，將劉男判刑1年2月。（示意圖）

2019-11-19 22:05:48

〔記者張文川／台北報導〕台北市松山區某養生會館劉姓男按摩師利用按摩機會，以手指性侵女客人，法院審理時，劉男辯稱是在幫她「打通任督二脈」，還提出坊間教學影片為證。但法官認為，縱使通脈之說是真的，但影片中的通法是用「手掌」包覆陰部，而不是用「手指」插入，不採信辯詞，依利用權勢性交罪，將劉男判刑1年2月。可上訴。

判決指出，劉姓按摩師去年幫女客按摩，謊稱可幫她打通胸部、私處的穴道，以雙手搓揉胸部，再以手指伸入陰道。

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女客人當下就覺得「怪怪的」，事後詢問朋友與其他按摩業者，才驚覺遭非禮，向松山分局報案。

偵審期間，被害人證稱，劉男起初確實有按在穴位上，之後用雙手搓揉她乳頭約5、6秒，說只要按到穴位就可豐胸，接著手指就直接朝她大腿內側進攻，從她的短褲褲管伸進內褲裡粗魯地抽插。

劉男辯稱這是他工作十年來第一次對女客按摩胸部與下體，都是按在穴位上，下手前有徵得對方同意，還付了加時費。

劉男還提出坊間的「胸部搓揉法」、「任督二脈暢通法」的教學影片給法官當證據，以證明自己不是隨便講講。

然而法官勘驗影片後認為，影片中是以「手掌」包覆與按摩胸部、陰部，不是以「手指」插入陰道，手法根本不相同，不採信辯詞，認定他利用消費者對按摩專業的尊重與信任，藉機猥褻與性交，判劉男1年2月徒刑。

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