公主抱15歲少女 國中少年跟爸媽要賠40萬

阿強當街猥褻15歲少女，法院判決他與父母須賠償40萬元。（資料照）

2019-11-19 15:55:35

〔記者王定傳／新北報導〕國中少年阿強前年，當街強行「公主抱」15歲補習班同學小美（均為化名），並強行親吻對方，被害者氣憤提訴求償100萬元，新北地院法官認為，阿強未能尊重他人身體自主權，他的父母也有未盡教養、監督之責，判他們賠償40萬元，可上訴。

本案發生於前年9月9日晚間，阿強被控不顧小美扭動掙扎、頭部不斷轉動、腿部激烈晃動，強行以「公主抱」方式把她抱起，甚至強行親吻，被害者家長發現後氣憤提告。

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刑事部分，新北地院少年法庭裁定阿強保護管束確定，小美家長還認為，阿強父母監督、教養不周，迄今毫無悔意，從未正式道歉，甚至以你情我願、雙方都有責任為由，對小美提出告訴，造成小美不斷奔波法院，疲於應訴，心理再度受到傷害，所幸少年法庭法庭明察裁定不付審理。

小美家長認為，阿強所為對小美身心及人格成長產生嚴重影響，他們除了須陪同女兒面對此痛苦外，還須隨時予以協助、扶助、輔導，付出更多時間、心力，因此向阿強及其父母求償合計100萬元。

對此，阿強及其父母仍認為雙方是男女朋友、當時是你情我願，否認強行猥褻行為，後來因小美擔心遭父母責罵，才會控告阿強。

但少年法庭勘驗監視器畫面確認，阿強確實有擁抱及親吻小美，不過，小美並無意願且有反抗行為，民庭法官也據此判定阿強侵犯小美的身體權、性自主權及貞操權，而其父母未盡教養、監督之責，要一起賠償。

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