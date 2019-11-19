人妻小王被抓姦認賠750萬 事後求法官減輕喊「無經驗」

山雞到汽旅抓姦，當場讓妻子與姦夫簽下總計750萬賠償金，事後妻子與小王支付134萬，向法院提起「請求減輕給付」訴訟。（情境照）

2019-11-19 06:12:06

〔記者楊政郡／台中報導〕山雞（化名）到汽旅抓姦，當場讓妻子與姦夫簽下總計750萬賠償金，事後妻子與姦夫支付134萬，就向法院提起「請求減輕給付」訴訟，主張她們首次被抓姦，無經驗、輕率、急迫，簽下巨額賠償金，根本無法負擔，請法官主持公道。法官認為確有無經驗、輕率、急迫，准於減輕為160萬，超過部分撤銷，山雞說他支付徵信社就275萬，不是要讓他賠本嗎？法官說這是山雄與徵信社私下糾葛，在此不做論斷。

台中地院判決書指出，去年10月山雞帶著警察抓姦，在某汽車旅館抓到妻子小屏（化名、兩人翌日已協議離婚）與姦夫雄哥，疑似通姦事件，當晚雙方到某派出所談和解，為了不被告妨害家庭，雄哥（化名）同意賠償600萬元，一個月內先付100萬，其餘每月5萬分100期，阿屏同意賠償150萬，一個月內先支付20萬，其餘每月2萬分65期給付。

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雄哥付了110萬，阿屏付了24萬，兩人越想越不對，一並提起民事訴訟，主張他們被山雞的律師嚇到，說「外遇和解金額有高達千萬」等語，前後4小時簽下和解書，兩人是在急迫、輕率及無經驗下，簽下巨額賠償金，一般外遇和解金只有20至50萬元。

法官說兩人非法律專業，也未處理過類似法律事件，無相關資訊及經驗，來判斷和解金的妥當性，是有點道理。而審酌原告二人名下幾無財產，雄哥100萬頭期款是向公司借款而來，其月薪4萬餘，要他每月再付5萬確實困難。阿屏從事保險業，薪資不定，20萬頭期款也是借來，時常無業績僅有底薪，每月支付2萬也確實艱辛。

法官審酌，原告二人突然被抓姦，在無經驗、急迫下輕率承諾超過自己負荷的鉅額賠償金，硬要她們支付確實顯失公平，山雞有獲取暴利之虞，而原告二人侵害山雞配偶人格權，確實不當該罰，考量其身分、地位、經濟狀況，認為雄哥應賠償130萬（已支付110萬），阿屏應支付30萬（已支付24萬），超過部分應撤銷。

山雞非常不滿，辯稱他支付徵信社費用95萬及給予賠償金3成作為紅利（僅計算雄哥的600萬）是180萬，總計已支付275萬給徵信社，他不是倒賠嗎？

法官說，山雞如果沒有獲得暴利怎可能給付徵信社如此高報酬！更印證被告所獲得確實是暴利，但山雞說徵信社的275萬他已付清，法官說本案兩造慰撫金數額，已經核定，至於被告該給徵信業者多少報酬，是否公平？應否核減？非本案所需考量。

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