真衰﹗人妻穿薄紗和小王相擁共枕 他抓猴卻被判刑

2019-08-10 07:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子阿財（化名）會同徵信社業者前往汽車旅館抓姦，未在員警抵達前闖入蒐證，發現其妻薄紗短裙與小王全裸相擁共枕，憤而控告通姦罪未果，反被判刑並賠償10萬元定讞，始料未及。

據了解，2015年5月7日凌晨4點多，阿財經徵信社業者回報，指其妻小品（化名）和小王阿偉（化名）在高雄市鼓山區御宿汽車旅館偷情，乃由司機小昆（化名）陪同前往，並和親戚阿國（化名）等人，在隔天上午8點在208號房前會合。

不過，阿財雖有報案，但在員警未抵達前，由阿國和徵信社人員破壞1樓的鐵捲門及2樓房門後，讓阿財和小昆進入抓猴，當場發現小品穿著薄紗短裙，與阿偉全裸躺在床上相擁共枕。

阿財隨後提起通姦告訴，檢方查無具體性器官接合等證據，予以不起訴處分後，阿偉反告對方侵入住宅罪，高雄地院判處阿財5月徒刑、小昆4月徒刑，案經上訴高雄高分院後，改判阿財3月，得易科罰金，小昆因不知情獲判無罪確定。

值得一提的是，阿偉另提起民事告訴，要求阿財和小昆連帶賠償100萬元精神撫慰金。

高雄高分院開庭審理，阿財指稱，因妻子外遇始闖入蒐證，事後也證實她與阿偉相擁共枕，2人關係非淺，他出於防衛權益所必需，難認有侵權行為之不法性。

小昆則說，他是受老闆阿財指示進入，事先並不知道去抓姦，並無對阿偉有不法行為。

合議庭法官指出，婚姻關係存續中配偶，本有維持圓滿婚姻而互負忠貞、純潔的義務，惟一方縱因他方行為而合理懷疑有違反婚姻忠貞、純潔的義務，也不能藉口保障私人權益或蒐證為由，全面監控他方日常生活及社交活動，進而侵犯個人生活私密領域。

經查，阿財在尚無法確認配偶權遭侵害的情形下，竟僅報警處理，而未等候警員到場陪同，即率行侵入208號房，尚難認定有正當理由，並審酌兩造社會地位和經濟狀況等因素，維持原審賠償10萬元的判決，小昆則因不知情，不用賠償。

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