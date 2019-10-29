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老公與女子上摩鐵談公事？人妻找到開封保險套仍敗訴

新北地檢署查無2人性器接合之實，因此將全案不起訴。（情境照）

新北地檢署查無2人性器接合之實，因此將全案不起訴。（情境照）

2019-10-29 21:36:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事網拍的劉姓男子被妻懷疑有外遇，找徵信社跟監，果真發現老公跟同行的林姓女子到汽車旅館，劉妻到場堵人，並在房間內找到開封的保險套，怒告兩人通姦，劉男辯稱是談公事，新北地檢署調查，劉妻向警表示不需對保險套做鑑識採證，加上查無兩人性器接合之實，因此將全案不起訴。

今年5月，劉妻接獲徵信社員工通知，得知老公跟林女到新北市一家汽車旅館開房間，翌日上午前往摩鐵堵人，目擊兩人步出摩鐵，提告兩人通姦。

劉男到案後辯稱，當天接下新的網拍工作，想把工作上的事情儘快完成，就在臉書網拍社團問誰有空？當時只有林女回應，所以兩人就約出來討論，否認有做對不起老婆的事；林女也否認有跟劉男嘿咻。

檢方調查，警方前往摩鐵勘查時未發現可疑精液斑，只有在垃圾桶發現已開封保險套，但未發現使用過的保險套，經警詢問，劉妻也表示不需鑑識採證，因此無法認定兩人當天有嘿咻，處分不起訴。

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