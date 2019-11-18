續前世情緣？幼女坐腿上 中年男當眾摳她下體

畫面中這名年幼女生坐在中年男子腿上，被他用右手摳弄下體。（圖取自爆廢公社，經變色處理）

2019-11-19 00:09:14

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾17日外出吃晚餐，在1間戶外席的小吃店進食，發現鄰桌的1家4口出現異狀，年約11、12歲的幼女疑似父親的中年男子大腿上，中年男子不時用手摳幼女下體，也用下體頂她臀部，民眾將影片PO網，網友大怒：「太噁心了吧！」

民眾將影片貼到臉書社團「爆廢公社」，畫面中路邊小吃店裡1對中年男女疑似是夫妻，另帶著1名男孩、1名女孩，女孩年約11、12歲，但與中年男很親密，明明有椅子，卻坐在男子大腿上，該男子藉著幼女背部與桌面構成視覺死角，在女伴與男孩不察下用右手來回摳弄幼女下體。

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鏡頭前顯示，該中年男連摳了30幾秒後，幼女露出靦腆的笑容，接著他開始改以下體頂撞幼女的臀部，怪異的舉動令PO文民眾深感恐懼，民眾在貼文寫道：「這只是一般正常的父女互動嗎？」

不少網友認為事件並不單純，紛紛留言指出「沒有伸進褲子裡面已經很克制了啦」、「我咧！就算是前世情人好了，那也是上輩子的事，難道不知道這世那是你女兒，你是他老爸嗎？」、「正在幫她打通任督二脈準備傳授九陽神功給她」、「看得出女生年紀明顯還小」。

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