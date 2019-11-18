上網罵髒話遭繼父訓斥 國中女挾怨控訴利用權勢猥褻

國中女生小美（化名）不爽在網路罵髒話被繼父發現訓了她一頓，竟挾怨報復，聲稱繼父2年前撫摸她胸部及下體，怒控繼父利用權勢猥褻。（情境照）

2019-11-18 19:27:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國中女生小美（化名）不爽在網路罵髒話被繼父發現訓了她一頓，竟挾怨報復，聲稱繼父2年前撫摸她胸部及下體，並稱「讓我摸 一下」、「你最好了，你軟軟的」，怒控繼父利用權勢猥褻，然而檢方發現其指控內容顛三倒四，母親也說她甚至會主動從後面環抱繼父坐他大腿，完全不像被猥褻，檢方不起訴結案。

小美指控，2016年7月間，她才15歲，繼父憑仗自己是家中經濟支柱，以為她不敢反抗，竟以手撫摸她胸部及下體，並稱「讓我摸 一下」、「你最好了，你軟軟的」等猥褻言語，怒控利用權勢猥褻罪嫌。

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繼父陳男堅詞否認犯行，辯稱雖會摟抱小美，但並未逾越父女界限，且若小美感到不舒服，應該跟他說，但小美仍會主動與他有肢體接觸，也沒有表現出不喜歡肢體接觸。

檢方調查，小美初始與輔導老師陳訴遭繼父「不經意磨蹭下體」、「抓胸部」，還LINE母親「繼父把手伸進我內衣裡」、「我拒絕過了」等語，於社工訪談時稱「繼父將她壓在床上強行撫摸胸部，並用腳磨蹭大腿內側」等語，被害人各次陳述繼父觸碰胸部的強度、方式各有不同，其指訴已有瑕疵。

又小美指訴繼父猥褻行為地點係在居所，且猥褻行為發生時，居所內除被害人及被告2人外，並無其他同居親友，全案僅單一指訴，查無任何其他事證足茲佐證被害人證詞。

小美母親於偵查中證稱：一直到本件事情爆發為止，小美都看不出來有刻意躲避繼父的情況，而且她有跟先生講過男女有別，先生也有特別避免，反而是小美會主動從後面環抱先生。

根據母女LINE對話紀錄，「母：這也是我不能理解的地方，你會主動去抱他坐他大腿，當我說你這樣的行為是不行的時候，你還覺得我管太多，說他是爸爸為什麼不行。」等語，小美也並未否定母親此部分的事實指訴，檢方認為倘若被害人指訴情節屬實，對於繼父雖不致完全避不見面，至少應不會主動接近、或有肢體接觸，小美的事後反應，似與一般妨害性自主被害人有違。

事後小美又寫信給檢方：「因為我自己主觀上認知而誤會通報，不知最後竟演變成刑事案件，但我確信繼父並沒有對我有任何性侵犯的意思，所以我沒有要提出刑事告訴。」

小美也坦承向輔導老師通報前一晚，因使用電腦上網罵髒話被繼父發現，雙方發生口角衝突，遭繼父指責，檢方懷疑小美因與繼父吵架，因而一時憤怒而有指訴較為誇大情形，全案不起訴。

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