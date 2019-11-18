移工竊財逃逸 雇主母親：她穿著我的香奈兒大衣跑了

移工被控竊走香奈兒大衣，到案後竟瞎扯獲贈送；法官拒絕採信，依竊盜罪判阿玉有期徒刑2月，另要賠償18萬元

2019-11-18 12:03:41

〔記者溫于德／台北報導〕移工「阿玉」受僱沈男代為照顧沈母，卻竊走沈母的香奈兒大衣；阿玉到案後瞎扯大衣是沈母贈送，否認偷竊，仍被依竊盜罪判刑2月，得易科罰金確定。民事部分，阿玉另被指控竊走價值80萬的愛彼錶、琉璃球等物，遭索賠100萬；台北地院審結，因無法證明阿玉偷走大衣以外物品，判阿玉僅需賠償大衣市場價格18萬元，可上訴。

印尼籍阿玉2016年4月19日在台擔任家庭看護工，但隔年1月2日凌晨近5時許，身穿沈母的香奈兒大衣逃逸。

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阿玉到案後否認偷竊香奈兒大衣，辯稱當時天氣很冷，因為沒有大衣，沈母見狀便香奈兒大衣贈送給她。

但沈母說，在阿玉逃跑前便發現她會偷錢，逃跑當日，經清點家中物品後，發現物品、金錢均遭竊，且阿玉還身穿原本屬於自己的香奈兒大衣逃逸。

刑庭審理後認為，香奈兒大衣價值不斐，衡情應不會隨意贈送他人，因此拒絕採信阿玉辯詞，依竊盜罪判阿玉有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

沈母另在民事庭指控，阿玉不只偷走大衣，還竊走價值80萬的愛彼（AP）錶1支、9590元的Follie Folli錶1支、4980元的SWAROVSKI項鍊1條、2萬6800元的琉園工坊琉璃球1個，共受有102萬1370元損失，但求償100萬元。

阿玉未做任何答辯。

民庭審結，認為阿玉確實偷走香奈兒大衣1件，依職權查詢同款大衣的市場價格約界於27萬餘元至18萬餘元間不等，因而認定沈母就此部分求償18萬元尚屬妥適，判阿玉需照價賠償。

至於愛彼（AP）錶、Follie Folli錶、SWAROVSKI項鍊、琉園工坊琉璃球1個等部分，因無證據證明遭阿玉偷走，判阿玉免賠。

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