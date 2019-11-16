70歲翁在工地2天性侵66歲嬤10次？檢察官戳破謊言

70歲翁在工地2天性侵66歲嬤10次？檢戳破謊言不予起訴。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-16 18:32:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕7旬翁2天內連續在工地性侵6旬嬤同事10次？！

66歲的陳姓婦人指控70歲的建築工地同事吳男，在2天內連續襲胸、指姦性侵多達10次，事後吳男聲稱懷疑遭仙人跳，還要妻子動手術後隔天就得籌錢和解，檢方則發現陳女指控內容疑點重重，在無證據情況下，全案不起訴。

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66歲的陳女指控，她與70歲的吳男先前同在新竹某大樓建築工地工作，今年1月17與18日吳男多次以手撫摸她胸部，並以手指進入陰道性侵共10次得逞，她因不堪受辱報警處理。

吳男辯稱：「在工地負責顧電梯，事情不是陳女講得那麼嚴重，他跟陳女聊天，她有提到過去有做按摩的工作，他說可以幫她按摩，一開始肩部，後來幫她拉筋，手伸在她腋下，可能手有不小心碰到她的胸部，之後大家在聊天，忽然陳女就碰了他的下體一下，他不知道陳女為什麼要碰他，他也隔著褲子碰了她的下體一下，而且兩個人都是嘻嘻哈哈，下班還說可以留個LINE，互相聯絡。他可能有碰到她的胸部，讓她不舒服，所以想要向她道歉，1月18日那天想約陳女跟她道歉，卻是兩個同事過去，叫他上車，車子在新竹一直兜，一直問他事情要怎麼解決，那天這2個人去他家一直要他拿錢出來，太太就幫他籌錢給陳女。」

根據吳男妻子提出的醫院麻醉說明暨同意書、手術前麻醉基本資料表，家屬簽名處確有吳男簽章，且日期為 「2019/01/17」，足認被告辯稱當天陪同妻子去台北看醫生，沒有去工地，應可採信。

經檢方向人力仲介公司調取工地簽到紀錄，吳男於1月17、18日皆無簽到，自無可能對陳女性侵。

又陳女指訴遭性侵時間為上班日，當時工地尚有其他工人在工作，吳男豈會甘冒遭人發現風險，貿然對陳女性侵，如此顯有違常理。

再者陳女指訴遭性侵10次，檢察官問為何第1次發生之後，既然違背其意思，陳女怎麼沒有去跟其他人反映，還會接下來發生2、3、4、5次？陳女說因為很緊張，同事也找不到，想說先原諒吳男，看他第2天會不會這樣，第2天也這樣她就受不了了，不想坐電梯，才告訴同事。

檢方認為陳女為智識成熟之成年人，應具有相當社會經驗，倘真有違背意願遭性侵一事，理應逃離吳男所在處或尋求外援求救，然陳女卻捨此不為，仍繼續上班，甚至隔天仍至工地上班，容任侵害持續發生，此顯與常情相違背，故其指訴情節顯有瑕疵，難以採信。全案不起訴。

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