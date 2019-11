防災外交再建功 新北消防出席國際危機管理網年會

新北市積極以防災經驗與國際交流,突破外交困境,今年首度以會員身分到菲律賓參加危機管理網(Network for Crisis Management)年會,新北市消防局長黃德清(前排右5)與各國代表合影。(記者吳仁捷翻攝)

2019-11-16 14:12:52

〔記者吳仁捷/新北報導〕新北市積極以防災經驗與國際交流,2010年起參加日本發起的危機管理網(Network for Crisis Management)年會,今年則與歐亞9國10個城市到菲律賓出席年會,消防局長黃德清以新北市全災型智慧化指揮監控中心(EDP)等近年來運用雲端科技,打造智能安全城市所作的努力,在年會中與各國經驗分享交流。

危機管理網(Network for Crisis Management)是由日本發起成立,2002年在東京第一次舉辦,之後由各會員國輪流舉辦;會員以城市為單位,共有14國家、15個城市參與;新北市2010年起爭取加入會員城市,每年到日本東京參加防災演習,並於2018年3月正式成為會員,今年新北市首度以會員身分出席危機管理國際會議。

今年的危機管理網會議由菲律賓馬尼拉大都會經濟發展委員會主辦,新北市消防局黃德清率隊參與年會,並分享新北市的科技防災成果,包含智慧防災、防災教育與緊急救護等智慧系統,跟其他國家的與會會相互交流;今年的主題以「國際百雅尼漢(Bayanihan):災難面前的團結(Unity in the Face of Disasters)」,百雅尼漢意旨社區團結與合作的精神。

黃德清今年以新北市消防持續與國際城市多邊救災交流經驗,大幅提升防救災與災害搶救能力,並介紹新北市近年智慧緊急救護作為、防救災等創新作法,新北市累積危機管理經驗,同時分享新北市全災型智慧化指揮監控中心(EDP)、淡水滬尾VR-3D防災教育館、現代化119、緊急應變指揮學院(ERCA)、緊急救護智慧系統等成果。

與會各國對於400萬人口的新北市近年防災成效顯著,都很感到興趣,熱切提出相互經驗分享,新北市也汲取各國寶貴經驗,建立更綿密的情感,推動國際救災支援與合作,精進新北市危機管理政策與措施。

新北市消防局長黃德清(右)在年會中與主席Sec. Danilo Delapuz Lim合影。(記者吳仁捷翻攝)

