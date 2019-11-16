防災外交再建功 新北消防出席國際危機管理網年會

新北市積極以防災經驗與國際交流，突破外交困境，今年首度以會員身分到菲律賓參加危機管理網（Network for Crisis Management）年會，新北市消防局長黃德清（前排右5）與各國代表合影。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-16 14:12:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市積極以防災經驗與國際交流，2010年起參加日本發起的危機管理網（Network for Crisis Management）年會，今年則與歐亞9國10個城市到菲律賓出席年會，消防局長黃德清以新北市全災型智慧化指揮監控中心（EDP）等近年來運用雲端科技，打造智能安全城市所作的努力，在年會中與各國經驗分享交流。

危機管理網（Network for Crisis Management）是由日本發起成立，2002年在東京第一次舉辦，之後由各會員國輪流舉辦；會員以城市為單位，共有14國家、15個城市參與；新北市2010年起爭取加入會員城市，每年到日本東京參加防災演習，並於2018年3月正式成為會員，今年新北市首度以會員身分出席危機管理國際會議。

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今年的危機管理網會議由菲律賓馬尼拉大都會經濟發展委員會主辦，新北市消防局黃德清率隊參與年會，並分享新北市的科技防災成果，包含智慧防災、防災教育與緊急救護等智慧系統，跟其他國家的與會會相互交流；今年的主題以「國際百雅尼漢（Bayanihan）：災難面前的團結（Unity in the Face of Disasters）」，百雅尼漢意旨社區團結與合作的精神。

黃德清今年以新北市消防持續與國際城市多邊救災交流經驗，大幅提升防救災與災害搶救能力，並介紹新北市近年智慧緊急救護作為、防救災等創新作法，新北市累積危機管理經驗，同時分享新北市全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、淡水滬尾VR-3D防災教育館、現代化119、緊急應變指揮學院（ERCA）、緊急救護智慧系統等成果。

與會各國對於400萬人口的新北市近年防災成效顯著，都很感到興趣，熱切提出相互經驗分享，新北市也汲取各國寶貴經驗，建立更綿密的情感，推動國際救災支援與合作，精進新北市危機管理政策與措施。

新北市消防局長黃德清（右）在年會中與主席Sec. Danilo Delapuz Lim合影。（記者吳仁捷翻攝）

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