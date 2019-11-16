掃除139線最陰、抓交替惡名 警察寶寶「執法」超吸睛

掃除139線最陰、抓交替惡名，彰化警方在路檢點推出警察寶寶坐鎮，違規件數與罰金也讓騎士警惕。（記者湯世名翻攝）

2019-11-16 09:53:14

〔記者湯世名／彰化報導〕往來彰化、南投兩縣的縣道139線大彰路競速、飆車肇事頻傳，彰化警方最近首度在路檢點推出大型警察寶寶布幕及紅布條標語，標語清楚呈現今年10月份執法成果，相當吸睛，許多用路人對於警察寶寶在路檢點坐鎮也相當活潑有趣。

139線違規行為及交通事故發生率偏高，近年來甚至造成數起疑因競速、飆車的死亡事故，受傷案件更是層出不窮，經警方分析139線交通事故各項數據，發現普通重型機車及無照駕駛肇事比例徧高，有鑒於此，彰化警分局首次結合執法與宣導輔具作為，最近於139線路檢點設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語，清楚呈現10月份139線執法成果。

請繼續往下閱讀...

日前1名陳姓重型機車騎士行經139線因超速被警方攔查，當他看到布條上寫著10月份超速違規高達274件，裁罰金額達32萬元時感到十分訝異，也領悟到超速違規會讓自己或他人陷入高度危險，感到十分懊悔，還不好意思的說：「我以後不會再超速了。」

許多騎腳踏車經過路檢點的單車族，看到警方首度出動警察寶寶布幕坐鎮時都會心一笑，有人認為警察寶寶帶給民眾不一樣的感受，多了溫馨的小叮嚀，而不是只有冷冰冰的執法。他們也都希望警方嚴格執法，能夠讓所有用路人行經139線從最陰、抓交替道路的惡名，改變成為最安全、最美麗的縣道。

警方指出，交通執法全年無休、法律無假期，為免部份心存僥倖的用路人誤認為139線執法僅限於假日，警方特別規劃於本月11日星期一執行139線大執法專案勤務，共取締無照駕駛5件、超速5件，以及函請監理站召回驗車3件，再次宣誓警方強力執法及維護139線交通安全的決心。

彰化警方在139線路檢點推出警察寶寶坐鎮，抓無照與超速駕駛。（記者湯世名翻攝）

彰化警方在139線路檢點推出警察寶寶坐鎮，抓無照與超速駕駛。（記者湯世名翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法