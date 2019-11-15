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詐欺犯是否強制工作？大法庭辯論將網路直播

詐欺犯是否強制工作？大法庭辯論將會進行網路直播。（資料照）

詐欺犯是否強制工作？大法庭辯論將會進行網路直播。（資料照）

2019-11-15 19:52:57

〔記者張文川／台北報導〕第一件獲准提案進入最高法院刑事大法庭審理的案件，有關詐騙集團成員初犯從重依詐欺取財罪判刑的同時，是否應依組織犯罪條例判「刑前強制工作」？大法庭今天首度召開準備程序庭，承辦法官林靜芬徵詢檢、辯雙方是否同意辯論時在網路進行法庭直播，兩造都表示同意，法官告知將會直播，最低限度至少會有聲音直播，若未來4位學者也同意，也可能進行影像直播。

首件刑事大法庭案件，由林靜芬承審主筆，最高檢察署由檢察官吳巡龍、蔡瑞宗蒞庭，主張應併判強制工作，以打擊組織型詐騙集團；楊姓被告的法扶指派律師翁國彥、薛煒育則是反對，認為既已同一犯行已從重依詐欺取財罪判刑，就不應一罪二罰。

律師主張，強制工作部分，已有多件同類型案件向大法官會議聲請釋憲，在釋憲解釋之前，應暫停審理本案；但檢方認為，全國目前有許多類似詐欺類似在各級法院審理中，本案不牴觸釋憲聲請案，若停審，將延誤諸多詐欺案件的審理進程，攸關當事人權益，主張不須停審。法官表示將由合議庭評議決定。

檢、辯雙方今各自庭呈5名建議列席表達法律意見的學者專家名單，法官將從中選取各2位專家，邀請4人到庭表達意見，並事先詢問4人是否同意法庭直播。

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