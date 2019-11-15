裝肖維！沒缺還一直考 警大明年再招考警佐班引反彈

警大第一、二、三、四類警佐班結訓後因警官職缺不足，使得結訓人員遲遲無法派任，引發基層反彈；未料，中央警察大學近日在網站上公告明年還要再招考警大一、二、三類警佐班，引發基層抱怨「不是沒缺怎麼還一直招考！」（記者林嘉東翻攝）

2019-11-15 16:36:34

〔記者林嘉東、邱俊福／綜合報導〕警大第一、二、三、四類警佐班結訓後因巡官職缺不足，使得結訓人員遲遲無法派任，引發基層反彈；未料，中央警察大學近日在網站上公告明年還要再招考警大一、二、三類警佐班。基層警官指出，「不是沒缺怎麼還一直招考！」

警政署對此表示，近年因退離人數趨緩，各機關巡官缺額明顯減少，才無法於畢（結）業時，將完訓人員全數派任，目前已積極盤點缺額，詳實計算陞職遞遺缺及自然離退人數，除控留年度公務人員特種考試錄取及依法應分發的人數，所餘職缺將提列相關畢（結）業人員擇優陞任檢討派補。

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警察大學教務處11日在網站上公告要於明年招考警大一、二、三類警佐班，網路報名與考試的時間，引發基層質疑：「不是沒有職缺怎麼還在招考？」

警政署指出，明年招考的第一、二、三類警佐班是警大年度計畫，必須照常進行，以利新陳代謝。

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