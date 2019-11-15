為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

裝肖維！沒缺還一直考 警大明年再招考警佐班引反彈

警大第一、二、三、四類警佐班結訓後因警官職缺不足，使得結訓人員遲遲無法派任，引發基層反彈；未料，中央警察大學近日在網站上公告明年還要再招考警大一、二、三類警佐班，引發基層抱怨「不是沒缺怎麼還一直招考！」（記者林嘉東翻攝）

警大第一、二、三、四類警佐班結訓後因警官職缺不足，使得結訓人員遲遲無法派任，引發基層反彈；未料，中央警察大學近日在網站上公告明年還要再招考警大一、二、三類警佐班，引發基層抱怨「不是沒缺怎麼還一直招考！」（記者林嘉東翻攝）

2019-11-15 16:36:34

〔記者林嘉東、邱俊福／綜合報導〕警大第一、二、三、四類警佐班結訓後因巡官職缺不足，使得結訓人員遲遲無法派任，引發基層反彈；未料，中央警察大學近日在網站上公告明年還要再招考警大一、二、三類警佐班。基層警官指出，「不是沒缺怎麼還一直招考！」

警政署對此表示，近年因退離人數趨緩，各機關巡官缺額明顯減少，才無法於畢（結）業時，將完訓人員全數派任，目前已積極盤點缺額，詳實計算陞職遞遺缺及自然離退人數，除控留年度公務人員特種考試錄取及依法應分發的人數，所餘職缺將提列相關畢（結）業人員擇優陞任檢討派補。

警察大學教務處11日在網站上公告要於明年招考警大一、二、三類警佐班，網路報名與考試的時間，引發基層質疑：「不是沒有職缺怎麼還在招考？」

警政署指出，明年招考的第一、二、三類警佐班是警大年度計畫，必須照常進行，以利新陳代謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市警官涉收砂石業者60萬及4萬茶葉 法官裁定收押禁見
2019-10-31 17:02

中市警官涉收砂石業者60萬及4萬茶葉 法官裁定收押禁見
涉入司法詐欺？中市二線二星警官遭羈押恐被免職
2019-10-31 14:13

涉入司法詐欺？中市二線二星警官遭羈押恐被免職
雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區

雙強聯手推案　4字頭輕鬆買板橋市區
洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
2019-10-30 16:48

洩漏承辦標案底價 退休警官遭訴
女老師被迫坐檯陪酒？ 澎湖涉性騷警官調職
2019-10-23 19:07

女老師被迫坐檯陪酒？ 澎湖涉性騷警官調職
中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃

中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃
警大校友總會理監改選 何煖軒連任會長
2019-09-21 21:44

警大校友總會理監改選 何煖軒連任會長

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播