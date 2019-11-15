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不爽超商店員問「錢不夠付嗎？」 竟掏刀刺心，莽男要關5年多

男子葉俊平去年底與超商店員起爭執，竟持折疊刀刺傷對方，只差0.3公分就插入心臟，遭法院依殺人未遂罪判刑5年2月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

男子葉俊平去年底與超商店員起爭執，竟持折疊刀刺傷對方，只差0.3公分就插入心臟，遭法院依殺人未遂罪判刑5年2月，最高法院今駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2019-11-15 12:05:29

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2899610

〔記者張文川／台北報導〕新北市45歲男子葉俊平，去年12月深夜至便利商店購物，付帳時拖拖拉拉，男店員問他「錢不夠付嗎？」他竟拿起串在鑰匙圈上的折疊刀刺傷對方的左胸、腹部，只差0.3公分就插入心臟；法院一審僅依傷害罪輕判2年，二審改認定葉男有殺人的不確定故意，依殺人未遂罪改判5年2月徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，葉俊平先前曾因毒品案被判刑半年，去年7月出獄後，以打零工維生；去年12月23日晚上11點多，他進入三重區的全家超商購買飲料、零食等共100多元，葉以為錢放在右邊口袋，一時掏不出錢來，男店員脫口嘲諷：「錢不夠付嗎？」，葉男認為遭受羞辱，和店員吵了起來，雙方互撞身體，衝突一觸即發。

衝突中，雙方一陣扭打，葉男拿出鑰匙圈上的折疊刀，朝男店員身體一陣猛刺，刺傷其左胸、腹部、左上臂、左腰、右臂，隨即轉身逃逸。

男店員鮮血直流，一手摀住傷口追逐500公尺後，終體力不支倒地，路過民眾見義勇為，合力壓制葉俊平，警方趕達逮回送辦；警詢時葉男否認有意殺人，辯稱是意外，起因是對方認為他沒有錢付，又對他咆哮，才起衝突，至於折疊刀則是平時用來修指甲。

新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，一審新北地院認定葉男未攻擊致命要害，不構成殺人罪，依傷害罪輕判2年徒刑。

二審高等法院則認為，葉男持刀攻擊致命部位，只差0.3公分就刺到心臟，認定葉有殺人的間接故意，改依殺人未遂罪判5年2月徒刑；案經上訴，最高法院認同二審判決，今駁回上訴確定。

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