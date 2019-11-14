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少婦騎機車撞牛而死 家屬求償無門擬聲請國賠

台東縣政府已加強牛隻飼養管理。圖中之牛與新聞事件無關。（記者黃明堂攝）

台東縣政府已加強牛隻飼養管理。圖中之牛與新聞事件無關。（記者黃明堂攝）

2019-11-14 09:28:55

［記者黃明堂／台東報導］台東唐姓少婦6月間騎機車在東海岸省道撞牛後喪命，警方雖將可疑飼主移送法辦，但無法證明牛是他養的，死者家屬求償無門，縣議員楊秋珍認為公部門管理有疏失，將協助聲請國家賠償，縣長饒慶鈴也認為此方向可行。

楊秋珍說，近3年來東海岸已發生6次牛隻導致的交通事故，今年6月16日晚間8時許，省道台11線東河鄉七里橋段，發生32歲唐姓婦騎機車撞牛喪命案，留下3名子女，生活陷入困頓。

楊秋珍說，唐婦留下的3個孩子天天想媽媽，家屬向警局請願，警方還說找錯對象，正確對象在哪裡？希望這件不會成懸案。

警察局長邱文亮說，因為牛隻沒有任何標示，所以只針對可疑對象移送，並配合檢察官偵辦的指揮作為。

楊秋珍說，此案發生發，台東縣農業處開始要求飼主將牛隻剪耳、掛環標記，做好牛隻管理，避免未來憾事再發生，即使縣政府亡羊補牢了，也很難彌補家人的傷痛。

楊秋珍說，台11線是公路局管理，任牛闖入公路傷人致死，有管理上的責任，縣政府牛隻管理疏忽，令唐婦被牛撞死，還求償無門，也應負業務疏失之責，依國家賠償法，家屬可向公路局及農業處這兩個單位聲請賠償。

縣長饒慶鈴表示，對唐婦遭遇感到遺憾，會找時間探視家屬，也認同國家賠償這個方向。

台東縣議員楊秋珍將協助撞牛而死的唐姓少婦家屬聲請國賠。（記者黃明堂攝）

台東縣議員楊秋珍將協助撞牛而死的唐姓少婦家屬聲請國賠。（記者黃明堂攝）

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