河濱自行車道暗藏大賭場！警組YouBike車隊潛入破獲瓦解

警方前往水門前租借YouBike，佯裝運動民眾潛入賭場。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-13 13:40:33

〔記者陳薏云／新北報導〕警組YouBike車隊抓「肉龜」賭場！新北市永和區永福橋下暗藏賭場，永和警方接獲線報，於昨日下午蒐集情資後攻堅，順利逮捕45歲賭場老闆、兩名員工以及15名賭客，由於賭場深藏在河濱公園的沙洲，警方為怕打草驚蛇，特地組成YouBike車隊，從自行車道潛入，成功查緝到賭資62萬以及3萬餘元抽頭金，全案依賭博罪嫌送辦。

據了解，45歲的王姓賭場老闆從今年10月底在永和福和橋下搭建象棋「肉龜」賭場，並聘請50歲鄭姓男子及其46歲邱姓女友把風，並在橋下拉攏賭客加入，短短一個月就吸引10餘名賭客加入，由每位玩家輪流當莊，王男則以1000元抽頭50元的方式賺錢。

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警方昨日接獲線報，發現賭場位置位於自行車道旁的沙洲，一般車輛無法進入，因此警方突發奇想，決定組成YouBike車隊，從水門進入後，佯裝成一般的運動民眾，悄悄接近賭場，先將把風的鄭男撂倒後，在集體攻入賭場內，將賭客一網打盡。

警方攻入賭場後，賭客嚇壞四處逃竄，有賭客甚至冒險跳入沙洲的3公尺高草叢內，經地毯式搜索，將現場15名賭客全數查獲，並查緝到62萬元的現金賭資及3萬抽頭金，規模相當龐大。

王男供稱，當初是在華中橋下開設賭場，但地點不好所以才轉移陣地，於今年10月底改設在永福橋下，每天晚間4點開始營業至7點，據了解，每日皆可抽頭約4萬餘元，相當暴利。

現場亦查緝到一副象棋、骰子42顆、無線電兩支以及手機等犯罪工具，昨日將一干人等帶回偵辦後，今上午依賭博罪嫌將18人送辦。永和分局長謝宗宏表示，永和分局絕不容許轄內存在職業賭場，民眾切勿以身試法，警方會持續強力取締，絕對讓賭徒們「血本無歸」。

警方破獲大型賭場，查緝到賭資62萬以及3萬餘元抽頭金。（記者陳薏云攝）

新北市永和區永福橋下暗藏賭場，永和警方接獲線報，於昨日下午蒐集情資後攻堅，順利逮捕45歲賭場老闆、兩名員工以及15名賭客。（記者陳薏云翻攝）

警方訊後將45歲賭場老闆（右一）及兩名員工等人依賭博罪嫌移送法辦。（記者陳薏云翻攝）

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