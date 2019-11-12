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首頁　>　社會

「馬拉桑」讚警太神 10分鐘找回失竊腳踏車

馬念先到派出所報案單車遭竊。（記者姚岳宏翻攝）

馬念先到派出所報案單車遭竊。（記者姚岳宏翻攝）

2019-11-12 16:10:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕原糯米糰主唱藝人馬念先、昨天停在家門附近的腳踏車不見了，立刻上派出所報案，根據馬念先初步描述，員警就已出發尋車，當馬還在派出所看監視器畫面時，員警就已通知他找到車，前後還不到10分鐘。

北市信義分局吳興街派出所警員黃彥儒昨下午在所內值班時，突有一名男子滿頭大汗、神色緊張的衝進派出所，開口便說：「我的腳踏車不見了」，黃員先安撫其情緒及詢問發生何事，隨即派遣備勤警員張育誌及童鈺兆等2人協助尋找。

單車不見的男子是原糯米糰主唱馬念先，他在電影「海角七號」以「馬拉桑」角色為人所知，後擔任不少戲劇演出，他稱11月9日下午將腳踏車停放在莊敬路巷內，直到11月11日上午11點多，準備出門騎乘時，發現腳踏車不見了，遍尋不著，才向派出所請求協尋。

警方受理後調閱監視器畫面，10分鐘內在附近的吳興街巷內找回腳踏車。馬念先也不斷稱讚警方神速的辦案效率；警方呼籲，因腳踏車沒有車牌足以辨識，提醒民眾停放腳踏車應增加防盜鎖及記得上鎖，以提升防竊能力。並注意不要任意停放，應停放在燈火通明處或室內停車場，以防遭竊。

馬念先牽走單車並感謝警方協助。（記者姚岳宏翻攝）

馬念先牽走單車並感謝警方協助。（記者姚岳宏翻攝）

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