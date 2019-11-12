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退警北院陳情藍營政治人物聲援 同情警執法卻遭判賠

中華民國退警總到台北地方法院抗議「324行政院暴力驅離事件」判決，表示此判決全是政治取向、踐踏警察。（記者王藝菘攝）

中華民國退警總到台北地方法院抗議「324行政院暴力驅離事件」判決，表示此判決全是政治取向、踐踏警察。（記者王藝菘攝）

2019-11-12 16:02:38

〔記者溫于德／台北報導〕中華民國退警總會下午赴台北地院陳情，藍營政治人物齊在法院前團聚；包括立委參選人林郁方、現任立委林奕華、李永萍等人均表示同情警察執法卻遭判賠。

林郁方說，員警替政府維持秩序卻挨告還要賠錢，曾經身為警友會主任的他，對於警察工作繁重和危險都看在眼裡，一個國家沒有警察一定大亂，但國家卻不挺警察；林也說，他同情那些被罰錢的警察朋友，現在站在宣傳車上不代表個人，而是代表絕大多數的百性認為這個政府是荒謬的政府。

林奕華同樣批本判決很慌謬，且太陽花學運的領導人哪一個不是當立委、副秘書長？哪一個不是過好日子？但警察執法卻被判國賠，可見台灣已經不是民主法治的國家。

李永萍則說，今天是國父誕辰紀念日，但台灣警察竟然必須上街頭抗議，是讓國父孫中山蒙羞了；且如果台灣是令人自豪的民主國家，為何民主國家會讓警察必須走上街頭抗議？警察執行公權力又有什麼錯？若判決不改變的話，誰還要保護法院的安全？

陸軍退役中將吳斯懷則呼籲蔡英文不要用兩套標準治理國家，並帶領群眾吶喊口號：「維護警察尊嚴、捍衛中華民國」。

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