13歲女被媽媽同居男友猥褻 正義老師通報逮噁心大叔判重刑

噁心大叔猥褻13歲少女被判重刑。（情境圖）

2019-11-12 06:17:19

〔記者楊政郡／台中報導〕年過半百的阿義（化名）自己的小孩均已成年，離婚後與淑女（化名）同居，多次在淑女外出之際，撫摸淑女的國一女兒胸部及下體，還要求幫他打手槍，而他向被害人說要自首，求其原諒，在法庭上卻狡辯不認、避重就輕，雖然拿到被害人和解書，但法官發現和解書還是求來的，被告都是為自己利害關係為考量，沒有真心對被害人彌補傷害，依強制猥褻判5年徒刑。

判決書指出，阿義（54歲）已離婚，孩子已成年，與淑女及其未成年女兒同居，但從2017年8月間至2018年8月，竟多次趁淑女外出工作，與就讀國一未滿14歲少女同睡一床，不但偷摸剛發育的少女身體，還抓少女的手為他打手槍多次。少女供稱拿到至少三次每次500元，少女將此事告訴同學，輾轉被老師知道，經校方通報主管機關。

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此案審理期間，阿義一再狡辯，先說每次都是趁少女睡覺時偷摸，都是睡覺時才做，坦承猥褻罪，但否認有強制或引誘等犯行，這是觸犯加重強制猥褻罪。

但少女供稱被告來偷摸他，她還多次用手撥開，還有抓她的手去幫他打手槍，她一開始也是撥開，後來就說要給她500元，她才幫忙打手槍，至少有三次，拿到1500元。阿義辯稱沒有引誘及給錢，但少女供詞詳細、明確，較為可信。

另阿義對淑女一再道歉，表明他知道錯了，他自己會去自首等，但事實上不但沒有自首，還避重就輕。另事後求淑女幫他寫和解書，希望得到輕判，他說「在此求你幫我一次寫和解書一下，真的要拜託你，你是一個明理的，有和解書會判比較輕一點」，法官認為他僅考量自身利益，對被害人沒有彌補，是否有懺悔的心，令人質疑，依加重強制猥褻等罪從重判刑5年。

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