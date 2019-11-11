爭產悲歌兄弟均亡 哥哥家屬要賠弟弟家屬716萬元

何家兄弟為了北市至善路三段的土地爭吵多年，兄因不滿弟將他的植栽、作物鏟除，憤而持刀砍弟，哥哥事後也服農藥自殺身亡。（資料照，記者陳恩惠攝）

2019-11-11 19:14:09

〔記者溫于德／台北報導〕世居北市外雙溪地區的男子何良鑑，長年因家產分配、土地使用等問題，與弟弟何良鍊鬧不合，後來聽聞弟弟將他所種的農作物全數剷除，竟失控持菜刀追砍弟弟致死後逃逸，哥哥事後也自殺身亡。弟弟家屬後來向哥哥家屬提告求償，士林地院審結，判哥哥家屬應連帶賠償弟弟家屬共716萬餘元，可上訴。

56歲弟弟何良鍊與64歲哥哥何良鑑素有嫌隙，多年來為祖產分配問題不斷爭吵，其中雙方在北市至善路三段祖厝前各持有一塊土地，弟弟在土地中央蓋起房舍，擁有路權的哥哥也在土地上種農作物阻礙弟弟出入，並要求求弟弟出錢買地造路，弟弟氣不過，花錢請人將農作物全數剷除，疑似因此引起哥哥不快，去年6月6日將弟弟砍死，哥哥隔天也被發現輕生。

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弟弟何良鍊的媽媽與3名子女後來提起民事求償主張，何良鑑當時對何良鍊潑酸，並持農用砍刀朝何良鍊的頭部、身體揮砍，導致何良鍊受有重傷，最終身亡；何母因此求償500萬元精神慰撫金、何的3名子女則分別為400萬元，另還有喪葬費66萬餘元。由於何良鑑的妻子與2個小孩為財產繼承人，3人遭連帶索賠。

何良鑑的妻子與2名小孩委託律師辯稱，原告請求精神慰撫金過高，不符其身分、地位、資力等，且何良鑑是因何良鍊屢次破壞工作物及農作物，才演變成兩人相殘，認為何良鍊也有過失。

法官審理後全額判准喪葬費用66萬餘元；精神慰撫金部分，審酌何良鑑與何良鍊雖為兄弟，卻生諸多嫌隙，哥哥竟對弟弟潑酸並揮刀砍殺，導致弟弟身亡，手段兇殘；而何母年老喪子，弟弟的3名兒女也痛失父親，審酌雙方學經歷後，判哥哥的妻子與2名小孩應連帶賠償何母200萬元精神慰撫金，弟弟的3名小孩各150萬元，共716萬餘元。

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