平均每月至少5人！ 中市銀髮族車禍死亡數據嚇人

中市銀髮族車禍死亡數據嚇人，警方籲長者及用路人都要注意。（記者許國楨翻攝）

2019-11-11 15:40:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市10月發生2起高齡長者交通事故因傷重送醫不治死亡，市警局交通大隊統計，光今年1至10月，全市65歲以上高齡者發生交通事故死亡人數共計54人，數據駭人，呼籲長者外出時穿著明亮、顯色的服裝，而用路人通行時遵守交通規則，注意車前狀況，禮讓行人，共同關懷及疼惜高齡長輩，避免憾事發生。

除了死亡人數的統計數據外，交大進一步分析其中發生交通事故型態，以騎機車25件最多、行人21件次多、騎腳踏車5件再次多，而發生時段以上午06至08時、08至10時各8件最多，上午04至06時、下午14至16時、16至18時、夜間18至20時各7件次多，肇事主要原因以未注意車前狀況15件最多、未依規定讓車8件次多、未依規定行走行人穿越道4件再次多。

請繼續往下閱讀...

大隊長林沐弘表示，台灣進入高齡化社會，高齡長輩隨著身體機能反應或視、聽覺的退化，已成為道路上弱勢族群，再者有部分長者對交通規則及號誌或標線認知的不足，常有違規駕駛行為，尤其時序節氣已進入秋冬，清晨及傍晚的光線較為昏暗，許多長者有早起或利用傍晚時刻運動的習慣，在路上就很容易發生交通事故。

而高齡者在行動上有時較不靈活俐落，要是身上又穿著深色、不顯眼的衣服，就更不容易被注意到了，市警局長楊源明為此呼籲，除駕駛人必須特別留意道路狀況，高齡長者也應改變觀念，於晨、昏出外活動最好穿明亮的衣服或戴反光功能的帽子，讓駕駛人容易看到。

而長者如果在巷道、窄路路口、沒有穿越設施的路段，也要多注意觀察左右來車、快速通過，不可違規或任意穿越馬路，才是確保行的安全的最佳法則。

中市銀髮族車禍死亡數據嚇人，警方籲長者及用路人都要注意。（記者許國楨翻攝）

警方提醒長者外出穿著明亮、顯色的服裝。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法