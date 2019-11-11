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拒盤查還將警員擒抱倒地 男子妨害公務判關45天
2019-11-11 14:44:02
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子今年8月24日凌晨在仁四、愛一路口遊蕩，形跡可疑引起警方關注，向前盤查。未料，陳男竟伸手推警，還將莊姓警員擒抱倒地，在用力拉扯警員衣物。經同行的蕭姓警員制止後，陳男被兩人合力制伏，帶回偵訊。基隆地方法院近日審結，認定陳男已觸犯妨害公務罪，判處拘役45天，得易科罰金4萬5千元。
基隆市警一分局忠二路派出所蕭、莊姓警員發現陳男形跡可疑，便將他攔下詢問身分，沒想到卻反被推開，較靠近陳男的莊姓警員被擒抱倒地，無法起身；陳男更直接拉著莊員的衣領作勢攻擊，幸好同行的蕭姓警員即時制至，合力將陳男壓制帶回，並依妨害公務罪移送法辦。基隆地檢署偵辦時，陳男則當場承認犯行。
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法官認為，陳男犯後承認犯行，且尚有悔意，考量他的行為對公權力執行所生的危害、教育程度、工作、經濟狀況等一切情狀，判處他拘役45天，得易科罰金。